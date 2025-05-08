Unos 400 corredores se preparan para la 4.ª Trail Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Trail Tarragona devuelve el domingo en su cuarta edición con un pleno absoluto a la participación. Un total de 400 personas participarán en la carrera y caminata de montaña tarraconense que saldrá y acabará en la playa de l'Arrabassada. Esta será un acontecimiento de un fin de semana lleno de citas deportivas en la ciudad.

La Trail Tarragona arranca a las 8.30 horas con la modalidad de Trail. Esta consta de 20 kilómetros y es la prueba puntuable para ser finalista del Circuito Camp de Tarragona (CCTGN) 2025. Los corredores recorrerán diferentes espacios emblemáticos del litoral y de la Anella Verda de la ciudad comp son el Fortí els Ermitans, els masos Veciana, Sorder, Cosidor y Mèdol; la muntanya de Sant Simplici y las playas dels Capellans y la Savinosa. Por otro lado, la cursa corta, que también se puede hacer caminando, es de 12 km ytambién recorrerà el Fortí dels Ermitans, la playa dels Capellans i la playa de la Savinosa.

La Trail está abierta a cinco categorías: júnior masculino y femenino (entre 16 y 17 años); sub-23 masculino y femenino (entre 18 y 22 años); sénior masculino y femenino (entre 23 y 40 años); veterano masculino y femenino (entre 41 y 50 años); y máster masculino y femenino (a partir de 51 años) y los cinco primeros clasificados de cada categoría recibirán sus trofeos.

Otras competiciones

Además de la Trail Tarragona, la ciudad acoge cuatro acontecimientos deportivos más. Desde el sábado por la mañana hasta el día siguiente por la tarde, la playa de l'Arrabassada será el escenario de la primera prueba del circuito Bevolley 2025 en la cual participarán más de 300 deportistas en las categorías femenina, masculina y mixta. Es la décima edición de esta competición de voley playa que se llevará a cabo, tanto sábado como domingo, desde las 9 a las 20 horas.

También este sábado, la piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània acogerá la final de la competición provincial de natación organizada por la Federación Catalana de Natación en la cual participarán un total de 265 nadadores de ocho clubs de la demarcación. Por otra parte, sábado por la mañana en el complejo deportivo municipal Part Baixa y Serrallo se llevará a cabo el taller de danza inclusiva organizado por la Asociación Si Yo Puedo, Tú También #epilep.

El domingo, desde las 9.30 a las 13.30 horas, la pista del Palau d'Esports de Tarragona se transformará en ocho campos de béisbol para acoger el primer Torneo Tarragona de Béisbol 5. Esta competición, que reunirá además de 110 niños deportistas, ofrecerá hasta 42 partidos de 15 minutos con la participación de 16 equipos. Finalmente, el domingo, de 9 a 14 horas, el Golf Costa Daurada acogerá la décima edición del torneo de tenis adaptado Ciudad de Tarragona e IV Memorial Gerard Gibert.