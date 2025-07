Al tarraconense que se ha alzado como campeón del Mediterráneo y ya lo apuntan como «el futuro del balonmano»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El joven Albert Quesada sigue dando pasos adelante en su trayectoria. El de Castellvell del Camp se proclamó campeón del Campeonato Mediterráneo con la selección española de los Hispanos Promesas en Túnez. El conjunto entrenado por Daniel Sánchez-Nieves superaron Croacia por 25-34 en la final para llevarse un torneo en el cual no han perdido ni un solo partido y Quesada ha sido uno de los grandes motivos del éxito y ya hay quien lo señala como el futuro en la portería del Barça.

Los Hispanios Promesas obtuvieron el jueves su billete a las semifinales en la victoria contra Turquía. Allí, el joven portero de Castellvell del Camp mostró una actuación impecable para cerrar la victoria. Después de vencer a Egipto, Serbia, Rumania y Turquía, los Hispanos superaron también en Italia a las semifinales para pasar por encima de Croacia en la gran final. La selección no mostró signos de debilidad contra los rivales balcánicos y superaron en Croacia durante todos los minutos de partido.

Eso no acaba aquí

Quesada no tendrá tiempo para descansar porque este miércoles y jueves empieza su camino en la Champions Juvenil con el Barça. Les estrellas del balonmano de Europa empiezan esta semana el camino a la final four que tendrá lugar en Colonia, Alemania, el 14 y 16 de junio. Para llegar a las finales, Albert Quesada, con el Barça, tendrá que quedar líder de su grupo superando en el PSG Handball, el Sporting de Portugal Handball y el HBC Nantes. El rival será el Nantes y, en caso de superar la eliminatoria, se jugará el ticket a la final four el jueves.

Una estrella de futuro y presente

Albert Quesada ha sido el protagonista también de la promoción del acontecimiento de la EHF Champions League. La cuenta oficial del torneo organizado por la Federación Europea de Balonmano ha destacado en Quesada como una de las cuatro «estrellas del futuro» que participarán en la Champions Juvenil. La foto de Quesada ha sido puesta al lado de Gonzalo Pérez de Vargas, una leyenda azulgrana y de la selección española. De esta manera, la Federación Europea de Balonmano ya sitúa en Quesada como la futura estrella en la portería azulgrana y es que su talento ya ha demostrado que su camino pasará por brillar con el Barça. De hecho, ya fue comparado con Pérez de Vargas en el pasado en una acción de fair-play en la cual Quesada fue un ejemplo a nivel estatal.

Albert Quesada vuelve a llamar a la puerta del primer nivel del balonmano ganando el Campeonato Mediterráneo y ahora su camino pasa por dominar Europa.