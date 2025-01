Una mirada al deporte a través de la fotografía

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Reus vuelve a poner una mirada en el mundo del deporte a través de la fotografía en la XXVIII Bienal Internacional de Fotografía del Deporte. La exposición fotográfica FOTOSPORT 2024 abrió las puertas ayer al Palau Bofarull de la Diputació en la calle Llovera de Reus. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de febrero con horario de martes a sábado de 11 a 13 h y de 17 a 20 horas.

Un año más, la exposición da un repaso a cómo ha sido el mundo del deporte del 2024 a través de la cámara de fotógrafos de todo el mundo. Esta es una filosofía que se ha mantenido cada dos años desde la creación de la exposición. De hecho, desde la organización reflexionan destacando que «cuando empezamos las fotografías eran analógicas y en papel. Participaban artistas fotógrafos de países que ya no existen y otros que entonces, en 1970, todavía no existían. El mundo de 1970 y el del 2024 no se parecen demasiado en muchos aspectos».

Esta exposición, que ya se ha convertido en todo un clásico imprescindible, ha recibido este año un total de 1.432 fotografías de 109 fotógrafos provenientes de 30 países de todo el mundo. De entre todas estas, el certamen recogió las imágenes ganadoras y finalistas que escogió el jurado especializado en la sede de la Asociación Fotográfica Fotosport, FotoArtReus, el 8 de junio.

El comisario Josep Maria Casanoves dio el pistoletazo de salida de una exposición que contó con la presencia de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Las obras recibidas se diferenciaron entre las categorías de deporte monocromo, deporte color, deporte de infantil y deporte femenino. Las ganadoras obtuvieron la medalla dorada FIAP y la medalla Fotosport 2024. La exposición se podrá visitar hasta el 14 de febrero en el Palau Bofarull.