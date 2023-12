Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau cierra un año 2023 casi perfecto, sólo con la espineta de no haber participado en la Copa Príncipe y no alcanzar el ascenso a la Superliga 1, ya que se quedaron a tocar. Con todo, los tarraconenses quieren cumplirlos en el 2024. En agosto, el técnico Vlado Stevovski prometió que mejorarían lo que consiguieron el año pasado y, teniendo en cuenta que la última temporada fue casi perfecta, la apuesta no era fácil. Con todo, dicho y hecho, lo han conseguido esta primera vuelta. Los cooperativistas se marcharon a las vacaciones de Navidad como líderes absolutos del grupo C y sin conocer la derrota. De hecho, los tarraconenses sólo han cedido cuatro sets en los 11 partidos que se han disputado. Eso los ha convertido en el equipo más en forma de los tres grupos de Superliga 2 y, además, el que menos puntos ha recibido.

El nuevo reto de los de Sant Pere y Sant Pau es la Copa Príncipe. Esta competición, que tendrá lugar en Cabezón de la Sal –Santander–, del 12 al 14 de enero reúne a los seis mejores equipos de la categoría. Los tarraconenses se encuentran en el grupo B y buscarán acceder a semifinales compitiendo contra el CV Leganés, líder invicto del grupo B, y el San Sadurniño, segundo clasificado del grupo A. Ganar esta competición sería la mejor manera de empezar en el 2024 y una reivindicación. El año pasado los rojos se clasificaron por méritos deportivos, pero el CV Sant Roque les cogió la plaza para ser los anfitriones del torneo.

Con un 2023 casi perfecto y después de las fiestas navideñas, los de Vlado Stevovski ya han empezado a trabajar para mejorar el rendimiento del año del 40.º aniversario y celebrar el ascenso el próximo año.