El Nàstic celebrará la V Jornada Solidaria contra el Juventud Torremolinos CF
Un total de 20 entidades ya han confirmado su participación
El partido de liga entre el Gimnàstic de Tarragona y el Juventud Torremolinos CF, que se disputará el sábado 28 de marzo a las 16.15 horas al Nou Estadi Costa Daurada, será el escenario de la quinta edición de la Jornada Solidaria organizada por el club grana.
La iniciativa permitirá que todas las entidades que lo han solicitado reciban un código para vender entradas a un precio de 5 euros para el partido correspondiente a la jornada 30 de liga. El beneficio íntegro generado por la venta de estas localidades se destinará directamente a las mismas entidades participantes.
En la edición de la temporada 2024/2025, la jornada solidaria alcanzó un nuevo récord de recaudación, con un total de 9.325 euros destinados a las entidades colaboradoras.
Actualmente, una veintena de asociaciones ya han confirmado su participación en esta quinta edición de la Jornada Solidaria, con algunas entidades que repiten respecto de años anteriores y de otros que se suman por primera vez.
Les entidades participantes en la edición de este año son AFANOC, AACIC (Associació cardiopaties congènites), Associació Aspercamp Asperger-Tea Camp de Tarragona, Associació contra el càncer Tarragona, Associació Quilòmetre Zero, Associació socieducativa joventut i vida, Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, Càritas, Creu Roja, Dentistas Sin Fronteras, Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella de Reus, Fundació Pas a Pas, Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Servei Primera Acollida i Atenció Integral Rigel, Fundació Villablanca (Residència Mar i Cel), Mans Unides, Mare Terra Fundació Mediterrània, Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona, Todos en azul y Fundació Esclerosi Múltiple.