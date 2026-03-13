Fútbol
Sigue en directo el Nàstic-Sabadell
Nàstic
Descanso
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Sabadell
Descanso
Mucho más Nàstic que Sabadell en el primer tiempo y el Nou Estadi lo recompensa aplaudiendo los suyos.
¡Cuál parada de Dani Rebollo!
Rematada desde la frontal de Astals que vuela Dani Rebollo para desviar en córner.
Cambio del Sabadell
Entra Kaiser por el lesionado Ripoll.
¡La vuelve a parar Fuoli!
Remate de Jaume Jardí desde el interior del área que atrapa Fuoli. Exhibición del portero arlequinado.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Sergio Santos.
Alfaro no para quieto
No se para ni un segundo Pablo Alfaro en el área técnica. Protesta, anima y corrige. Se hace notar.
¡AL PALO CEDRIC!
Jugada individual de Juanda que se juega el regado y lo hace. Centra en el primer palo y Cedric remata a puerta con la mala fortuna que la pelota se estrella con el palo. Lo ha tenido el Nàstic.
¡Fuoli evita el gol del Nàstic!
Gran jugada grana en ataque. Santos llega casi a la línea de fondo para poner la centrada. Cedric la peina atrás y Pau Martínez remata después de controlarla en el área pequeña. Fuoli evita el golazo con un puñetazo.
Tarjeta amarilla para el Sabadell
La ve Alan Godoy.
Lo prueba Santos
Chute desde la frontal del lateral que sale por encima del travesaño.
Tarjeta amarilla para el Sabadell
La ve Quadri.
¡Pau Martínez!
Chute desde la frontal de Pau que desvía Fuoli en córner. Es uno de los mejores del equipo el extremo.
El Sabadell trata de asumir el control
El conjunto arlequinado quiere tejer su telaraña sobre el campo. El Sabadell está muy cómodo con la pelota y la posesión y, poco a poco, pausa el partido.
Tarjeta amarilla para el Sabadell
La ve Bonaldo.
Intensidad
Primer cuarto de hora intenso al Nou Estadi. El Nàstic sale fuerte.
Avisa el Sabadell
Tiro desde la frontal de Godoy que sale por encima del travesaño.
Se anima el Nàstic
Buenos primeros minutos de la conjunta grana. El dibujo del ataque: Juanda por la derecha, Pau por la izquierda y Jaume Jardí como segundo delantero con Cedric. Realmente Jaume Jardí está allí donde quiere, justo lo que necesitaba el equipo.
Mángel central
Finalmente, la apuesta para el eje de la defensa es Mángel Prendes por delante de Óscar Sanz. El asturiano jugó como central media temporada con el Arenteiro el año pasado.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Sabadell.
Los hombres del saco
El peligro del Sabadell está en medio del campo. Urri y Quadri son los hombres del saco, porque cogen la pelota y no la sueltan. Si se quiere ganar el Sabadell, se tiene que desactivar la sala de máquinas.
El retorno de Pau Martínez
Después de semanas y semanas de ostracismo con Cristóbal Parralo, Pau Martínez vuelve al once del Nàstic de Tarragona. De hecho, hacía cuatro jornadas que no pisaba un campo de fútbol.
Jaume Jardí en la media punta
Sacudida al once de Pablo Alfaro. La novedad más destacada es la presencia de Jaume Jardí en la media punta. Alfaro apuesta por Juanda Fuentes y Pau Martínez en las bandas, hecho que permite al crack reusense volver a la posición donde brilló.
Vuelve Alan Godoy
La exgrana Alan Godoy vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Quien fue la estrella grana, llega como amenaza del Sabadell. La afición no olvida que, el mercado de invierno del año pasado, Godoy estuvo a punto de llegar al Nàstic. Al último día, descartó los grana y fichó por el Barça B, el resto es historia.
Banquillo de Sabadell
Ruiz (PS), Ciurans (PS), Alemán, Moreno, Escudero, Rubén, Kaiser, Ortega, López-Pinto y Tito.
Once del Sabadell
Diego Fuoli, Genar, Bonaldo, Eneko Aguilar, Astals, Urri, Cuadre, Priego, Ripoll, Coscia y Alan Godoy.
Banquillo local
Fuidias (PS), Camus, Alcalá, Abdallah, Jiménez, Almpanis, Moi Delgado, Pérez, Baselga, Gelardo, Subirats y Pavón.
Once del Nàstic con sorpresas
Dani Rebollo, Sergio Santos, Óscar Sanz, Enric Pujol, Ander Zoilo, Marc Montalvo, Mángel Prendes, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí y Cedric Omoigui.
¡El Nàstic-Sabadell está a punto de empezar!
Derbi catalán. Nàstic y Sabadell abren la jornada 28 en el primer partido de Pablo Alfaro en el banquillo del Nàstic. El técnico aragonés ha tenido cuatro entrenamientos para preparar el equipo contra el líder. Les victorias son más que necesarias y más cuando el Nàstic está ya en descenso.