Sigue en directo el Nàstic-Sabadell

45' Descanso 21:18 13/03/2026 21:18 13/03/2026 Mucho más Nàstic que Sabadell en el primer tiempo y el Nou Estadi lo recompensa aplaudiendo los suyos.

45' ¡Cuál parada de Dani Rebollo ! 21:16 13/03/2026 21:16 13/03/2026 Rematada desde la frontal de Astals que vuela Dani Rebollo para desviar en córner.

44' Cambio del Sabadell 21:15 13/03/2026 21:15 13/03/2026 Entra Kaiser por el lesionado Ripoll.

41' ¡La vuelve a parar Fuoli ! 21:12 13/03/2026 21:14 13/03/2026 Remate de Jaume Jardí desde el interior del área que atrapa Fuoli. Exhibición del portero arlequinado.

39' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:09 13/03/2026 21:09 13/03/2026 La ve Sergio Santos.

37' Alfaro no para quieto 21:08 13/03/2026 21:08 13/03/2026 No se para ni un segundo Pablo Alfaro en el área técnica. Protesta, anima y corrige. Se hace notar.

32' ¡AL PALO CEDRIC ! 21:03 13/03/2026 21:03 13/03/2026 Jugada individual de Juanda que se juega el regado y lo hace. Centra en el primer palo y Cedric remata a puerta con la mala fortuna que la pelota se estrella con el palo. Lo ha tenido el Nàstic.

28' ¡ Fuoli evita el gol del Nàstic ! 20:58 13/03/2026 20:59 13/03/2026 Gran jugada grana en ataque. Santos llega casi a la línea de fondo para poner la centrada. Cedric la peina atrás y Pau Martínez remata después de controlarla en el área pequeña. Fuoli evita el golazo con un puñetazo.

26' Tarjeta amarilla para el Sabadell 20:57 13/03/2026 20:57 13/03/2026 La ve Alan Godoy.

25' Lo prueba Santos 20:55 13/03/2026 20:55 13/03/2026 Chute desde la frontal del lateral que sale por encima del travesaño.

22' Tarjeta amarilla para el Sabadell 20:52 13/03/2026 20:52 13/03/2026 La ve Quadri.

20' ¡ Pau Martínez ! 20:51 13/03/2026 20:51 13/03/2026 Chute desde la frontal de Pau que desvía Fuoli en córner. Es uno de los mejores del equipo el extremo.

18' El Sabadell trata de asumir el control 20:48 13/03/2026 20:48 13/03/2026 El conjunto arlequinado quiere tejer su telaraña sobre el campo. El Sabadell está muy cómodo con la pelota y la posesión y, poco a poco, pausa el partido.

15' Tarjeta amarilla para el Sabadell 20:43 13/03/2026 20:43 13/03/2026 La ve Bonaldo.

12' Intensidad 20:43 13/03/2026 20:43 13/03/2026 Primer cuarto de hora intenso al Nou Estadi. El Nàstic sale fuerte.

9' Avisa el Sabadell 20:39 13/03/2026 20:39 13/03/2026 Tiro desde la frontal de Godoy que sale por encima del travesaño.

6' Se anima el Nàstic 20:36 13/03/2026 20:36 13/03/2026 Buenos primeros minutos de la conjunta grana. El dibujo del ataque: Juanda por la derecha, Pau por la izquierda y Jaume Jardí como segundo delantero con Cedric. Realmente Jaume Jardí está allí donde quiere, justo lo que necesitaba el equipo.

3' Mángel central 20:33 13/03/2026 20:33 13/03/2026 Finalmente, la apuesta para el eje de la defensa es Mángel Prendes por delante de Óscar Sanz. El asturiano jugó como central media temporada con el Arenteiro el año pasado.

1' ¡Empieza el partido! 20:28 13/03/2026 20:28 13/03/2026 Mueve la pelota el Sabadell.

Los hombres del saco 20:20 13/03/2026 20:20 13/03/2026 El peligro del Sabadell está en medio del campo. Urri y Quadri son los hombres del saco, porque cogen la pelota y no la sueltan. Si se quiere ganar el Sabadell, se tiene que desactivar la sala de máquinas.

El retorno de Pau Martínez 20:07 13/03/2026 20:07 13/03/2026 Después de semanas y semanas de ostracismo con Cristóbal Parralo, Pau Martínez vuelve al once del Nàstic de Tarragona. De hecho, hacía cuatro jornadas que no pisaba un campo de fútbol.

Jaume Jardí en la media punta 20:03 13/03/2026 20:03 13/03/2026 Sacudida al once de Pablo Alfaro. La novedad más destacada es la presencia de Jaume Jardí en la media punta. Alfaro apuesta por Juanda Fuentes y Pau Martínez en las bandas, hecho que permite al crack reusense volver a la posición donde brilló.

Vuelve Alan Godoy 20:01 13/03/2026 20:01 13/03/2026 La exgrana Alan Godoy vuelve al Nou Estadi Costa Daurada. Quien fue la estrella grana, llega como amenaza del Sabadell. La afición no olvida que, el mercado de invierno del año pasado, Godoy estuvo a punto de llegar al Nàstic. Al último día, descartó los grana y fichó por el Barça B, el resto es historia.

Banquillo de Sabadell 19:56 13/03/2026 19:56 13/03/2026 Ruiz (PS), Ciurans (PS), Alemán, Moreno, Escudero, Rubén, Kaiser, Ortega, López-Pinto y Tito.

Once del Sabadell 19:53 13/03/2026 19:53 13/03/2026 Diego Fuoli, Genar, Bonaldo, Eneko Aguilar, Astals, Urri, Cuadre, Priego, Ripoll, Coscia y Alan Godoy.

Banquillo local 19:51 13/03/2026 19:51 13/03/2026 Fuidias (PS), Camus, Alcalá, Abdallah, Jiménez, Almpanis, Moi Delgado, Pérez, Baselga, Gelardo, Subirats y Pavón.

Once del Nàstic con sorpresas 19:50 13/03/2026 19:50 13/03/2026 Dani Rebollo, Sergio Santos, Óscar Sanz, Enric Pujol, Ander Zoilo, Marc Montalvo, Mángel Prendes, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí y Cedric Omoigui.