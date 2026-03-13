La crónica del Nàstic-Sabadell: Un punto de esperanza (0-0)

Alfaro ha reanimado a un muerto. El Nàstic no sólo plantó cara en el Sabadell, sino que lo zampó durante el partido. Con todo, se tuvo que conformar con un empate. Los grana fueron agresivos en los duelos y la presión para desactivar al líder, pero Fuoli se hizo protagonista para evitar el premio de la victoria. El punto no es positivo si se mira a la clasificación, porque los grana se podrían quedar en tres de la salvación según los resultados, pero es un punto de esperanza. Durante toda la temporada las sensaciones han mandado y no han sido buenas y, ahora, indican que el equipo se va a levantar.

Alfaro prometió pocas revoluciones, pero en su debut sacudió el once. Mángel acompañó a Enric Pujol al eje de la defensa, mientras que Juanda Fuentes y Pau Martínez (devuelto después de un mes sin jugar), eran las lanzas por la derecha y la izquierda. Cedric en la punta de ataque y Jaume Jardí con libertad de movimientos en el centro.

A pesar del horario, el Nou Estadi respondió con un gran ambiente que empujó a sus jugadores en los primeros minutos. El Nàstic salió a morder al líder sin miedo, presionando, yendo a cada jugada como la última y no dejando pensar a los arlequinados.

Les sensaciones acompañaban el equipo y las primeras aproximaciones no tardaron al llegar. Pau Martínez probó la primera con un chute desde la frontal que Fuoli desvió en córner.

La intensidad del Nàstic fue a más y el Sabadell se hizo cada vez más pequeño. Los tarraconenses ganaban en confianza y las aproximaciones se transformaban en peligro real. Sergio Santos ganó la posición por la banda y centró en el primer palo. Allí, Cedric peinó para alargar la jugada en el segundo palo y Pau Martínez, después de controlar, preparó un tiro potente que Fuoli repelió con el puño.

El portero arlequinado se convirtió al protagonista, pero en la siguiente jugada lo salvó el palo. Juanda Fuentes se jugó el regado y lo consiguió. Ganó la marca por la derecha para centrar al primer palo. Cedric remató en el primer palo, pero la pelota se estrelló con la madera.

El Nàstic insistía e insistía y Fuoli apareció una vez más para evitar que el chute de Jardí desde el interior del área acabara dentro. El Sabadell no se quiso despedir desde la primera parte sin dar un susto. David Astals lo protagonizó con un tiro desde la frontal que obligó a volar a Dani Rebollo para pararlo. Con todo, el partido fue al descanso con mucho más del Nàstic que del Sabadell.

El Nàstic puso en marcha la segunda parte con la misma energía. Con Alfaro aquí nadie bajó los brazos, sino que se hizo un paso adelante.

El conjunto grana tenía el Sabadell bien controlado, pero las llegadas se redujeron. El juego se detuvo primero con un choque de Sanz y después por una emergencia en la grada. Con eso, el partido perdió comba. Eso sí, el Nàstic probó una más con el corazón, pero el tiro de Jardí salió fuera.

El partido no dio para más y el Nàstic se tuvo que conformar con un punto contra el líder. Y eso dice mucho de cómo ha ido el duelo.