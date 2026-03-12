Pablo Alfaro, en la previa contra el Sabadell: «Quiero un equipo competitivo que juegue al fútbol de verdad»

El técnico del Nàstic Pablo Alfaro habló por tercera vez esta semana ante los medios. Esta vez estuvo en la rueda de previa contra el Sabadell, ya con cuatro entrenamientos en la espalda y con un partido importante en frente este viernes.

¿CÓMO LLEGA LA PLANTILLA?

«A nivel físico, tenemos un par de jugadores que no están al 100%, pero no quieren bajar del carro y probablemente estarán disponibles para un rato. Es una alegría la implicación de la gente y que tengan ganas de competir».

¿QUÉ HA CORREGIDO EN TAN POCO TIEMPO?

«Hemos trabajado con ideas claras y con el objetivo de aumentar el nivel competitivo del grupo. Los que saben de eso dicen que saber jugar a la pelota es fantástico, pero el fútbol tiene otros matices y necesitamos jugar al fútbol de verdad, con la intensidad que eso implica».

¿CÓMO PREVÉ EL PARTIDO?

«Será un duelo competido. Viene el mejor rival de la categoría lo que tiene más puntos, muchas virtudes y pocos defectos. Respeto absoluto para el rival, pero el miedo no está en nuestro diccionario».

¿CÓMO ESTÁ LA PLANTILLA?

«Es consciente de la situación, que no es agradable. Les he dicho que hay muchas cosas que se hacían bien que no tiraré por el suelo. Veo a los chicos activados, pero lo ajustaremos porque no hay que salir como locos».

¿LA CLAVE ESTÁ AL NO CONCEDER AL PRINCIPIO DEL PARTIDO?

«Hay muchas cosas que mejorar, no las diré todas y puedo decir que habrá alguna sorpresa. Tenemos que competir los 90 minutos del partido».

¿SE PUEDE EXIGIR IGUAL A LOS JÓVENES QUE LOS VETERANOS?

«Cada uno tiene su edad y madurez y exigiré a todos en su medida. El joven que dé y aporte jugará, lo tengo claro. Necesitamos el vigor y la desvergüenza en segundos que zonas del campo. Tengo que aprovechar a todos y sé a quién presionar más o menos. También digo, si un jugador quiere ser profesional y quiere prosperar en su carrera, tiene que saber acostumbrarse en la presión».

¿QUÉ PIDE A LOS NASTIQUERS ?

No puedo pedir porque no les hemos dado nada. Tenemos que ofrecer nosotros argumentos, porque si lo hacemos estarán con nosotros estoy seguro».

¿COMO VE EL SABADELL ?

«Es uno histórico que acaba de ascender, que ha tenido una idea clara desde la primera jornada y lo ha desarrollado. Tienen jugadores que han triplicado su valor de mercado y eso dice mucho de su trabajo. Quizás no sorprenderán, pero compiten bien y son un equipo muy versátil capaz de aprovecharse de los errores del rival. Además, es un equipo que arriesga y es atrevido y si haces eso y sale bien, el resultado es ser líder».