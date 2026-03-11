Óscar Sanz, capitán del Nàstic después de la llegada de Alfaro: «Nos quedan once finales»

El capitán del Nàstic de Tarragona, Óscar Sanz puso voz en el vestuario esta mañana después de dos días con el nuevo técnico Pablo Alfaro. Sanz destacó que las impresiones son positivas tanto con él como con el segundo Iago Martínez, y que hay mucho trabajo por poco tiempo. El estreno es contra el Sabadell dentro de unos días.

¿Qué pide Alfaro ?

«Ilusión renovada, confianza en el equipo y un plan de trabajo de sacrificio, constancia y exigencia máxima. Nos dice que eso lo sacaremos adelante y nos da energía, lo que el equipo necesita: tenemos que tener personalidad y calificar de las últimas jornadas como finales».

¿Hace números el vestuario para alcanzar la salvación?

No es un tema de hacer números. Quedan 11 jornadas y tenemos que sumar cada fin de semana, Al final curso ya haremos, ahora mismo sólo tenemos que jugar cada fin de semana como si fuera el último. No queda otra, nosotros nos hemos metido aquí y nosotros tenemos que salir».

¿C ómo lo ve a nivel personal, teniendo en cuenta que años anteriores luchaba por el ascenso?

«No es una situación fácil. No nos tengo que retroalimentar en la negatividad porque, sino, te hundes. Tenemos que saber dónde estamos ahora, ser realistas. Nos han dado muchas veces y es difícil levantarse, pero no queda otra».

¿Qué tiene en la cabeza un jugador que ve pasar a tres entrenadores en un curso?

«Responsabilidad y culpa. Tantos cambios significa que no están saliendo las cosas bien. Estamos en un club y una ciudad exigente y eso no sólo va de fútbol. Somos los responsables, nadie está dando el nivel esperado y tenemos que cambiar la mentalidad: hablar menos y trabajar sobre el césped. Son once finales, se lucha diferente por la parte alta que por la salvación».

Viene el líder

«Desde siempre en el Nàstic se ha jugado mejor contra equipos de la parte alta. Es la mejor manera de redimirse y lavar la cara al equipo».

¿Como voz el Sabadell ?

«Conozco a su técnico Ferran Costa de haber jugado contra ellos en categorías inferiores. Sus equipos son siempre muy competitivos y tienen buena lectura de los partidos. Es un equipo fiable que no pierde puntos».