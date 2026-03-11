El Nàstic de Tarragona cae a las posiciones de descenso

El Nàstic de Tarragona cae por primera vez de la temporada a las posiciones de descenso. La era de Pablo Alfaro arranca desde la decimosexta posición, situándose como el primero de los cinco equipos que descenderan a Segunda Federación.

El Real Murcia empató contra el Marbella su partido aplazado. El resultado hace que murcianos y tarraconenses empaten a 33 puntos, pero, de momento, el average lo tiene el rival grana. La dinámica de las últimas semanas indicaba una realidad que no coincidía con la clasificación. Finalmente, la derrota contra el Eldense, sumado al empate del Real Murcia, supuso el golpe de realidad de situar al equipo por primera vez en descenso.

Los murcianos no mejoran la dinámica grana, alcanzando un punto contra el penúltimo clasificado, con todo, es suficiente para dejar atrás en el Nàstic. En esta situación, un mal resultado contra el Sabadell podría dejar al equipo grana a cuatro puntos de la permanencia, una situación más vertiginosa que Pablo Alfaro quiere evitar en su debut.