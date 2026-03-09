Pablo Alfaro, nuevo entrenador del Nàstic: «De esta situación sale jugando al fútbol y siendo exigente»

Pablo Alfaro ya es el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. El técnico de Zaragoza se ha presentado durante la mañana de este lunes y se estrenará durante la tarde con el primer entrenamiento. Alfaro llega con energía y carácter para solucionar una situación crítica y salvar la categoría.

LLEGADA AL NÀSTIC

Acepto porque es el Nàstic. Durante este año y medio sin entrenar he tenido ofrecidas y también del extranjero. Llego al Nàstic porque es un club que da prestigio y sabiendo que la situación no es cómoda. A todo el mundo nos gusta luchar por estar arriba, pero la situación es la que es. Quedan tres meses y hay tiempo para revertir la situación, pero no podemos perder el tiempo».

VALORACIÓN DE LA PLANTILLA

«Lo tengo que diagnosticar desde dentro. No he venido a revolucionar nada, vengo a matissar y dar un tratamiento futbolístico oportuno con los jugadores que hay que, hoy día, son los mejores que puede haber y que estarán hasta el final de la temporada. Remaremos a puerto y no podemos pensar nada más que el aspecto deportivo. De esta situación sale jugando al fútbol, siendo honesto, profesional y exigente. Les zonas de confort ya no existen.

EL PRIMERO HA TOCAR

«Decir a los jugadores que cuento con todos. A partir de aquí empezaré a hablar con los jugadores uno a uno de manera personal. Se tienen que comprometer a dar la mejor versión y ser coherente. En este barco se tiene que remar y quien no rema pesa. Si hay gente que no está por la labor, los de arriba serán los primeros que lo sabrán».

¿SE TIENE QUE ADAPTAR LA PLANTILLA A UNA MENTALIDAD PARA LUCHAR POR LA SALVACIÓN?

«Primero tenemos que ser conscientes de la realidad a nivel deportivo y lo que somos ahora mismo. A partir de aquí, toca crecer y trabajar, coger la parte buena que había y mejorarlo. Hacer matices y cambios donde hacer cambios para sumar y todo el mundo tendrá su lugar, pero lo tienen que demostrar. Tenemos que ser futbolísticamente competitivos».

QUE SE TIENE QUE DECIR A LA PLANTILLA

«Que nuestro trabajo es muy bonito porque va de fabricar emociones. El socio del Nàstic tiene que venir al campo y marcharse contento a casa».

¿OBJETIVO DE LA TEMPORADA?

«Sólo pienso en el partido contra el Sabadell. Tenemos que mejorar, revertir la dinámica y que los futbolistas sean mejores. No puedo prometer nada. Tenemos que hablar poco y trabajar mucho».