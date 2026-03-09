Pablo Alfaro ya entrena en el Nàstic de Tarragona

Pablo Alfaro ha dirigido durante la tarde de este lunes su primer entrenamiento al frente del Nàstic de Tarragona. Ha sido una jornada exprés. Domingo negociaciones, lunes por la mañana llegada a las instalaciones de la Budallera, presentación oficial y, a las cuatro y media, entrenamiento. No hay tiempo para perder y menos con el duelo contra el Sabadell de aquí sólo unos días.

La primera toma de contacto fue puertas adentro. Quince minutos de charla en el vestuario con presencia del presidente ejecutivo Lluís Fàbregas y el secretario técnico Sergi Parés. Posteriormente, tocaba pisar césped con una nueva declaración de intenciones del técnico.

Esta primera sesión ha sido más una recuperación que plan de partido. La primera parte del entrenamiento la ha dirigido el preparador físico Jordi Abella con Alfaro observante atentamente a los suyos. David Alba, Sergio Camus y Pedro Alcalá se quedaron fuera del entrenamiento por lesión y fueron los únicos al no participar.

En la segunda parte del entrenamiento es cuando Alfaro ha tomado más parte, imprimiendo exigencia y esfuerzo desde el día a día. En la presentación ha dicho que tiene todos en consideración, pero también que tienen que darlo todo desde el primer día y ser coherentes con esta promesa. Carácter y exigencia, poco más se puede pedir en el primer entrenamiento.

Un buen puñado de aficionados también fueron protagonistas. En gran parte porque este fue el primer entrenamiento de puerta abierta al público desde la entrada de Cristóbal Parralo. Queda en manos del cuerpo técnico ahora si el aficionado puede volver a ser partícipe de los entrenamientos algunos días a la semana.

Este es el primero de los cuatro entrenamientos antes del partido contra el Sabadell el viernes. No hay tiempo para perder y hay mucho a solucionar. De momento, Alfaro ha puesto la primera piedra.