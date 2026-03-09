Pablo Alfaro, escogido como nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona

Pablo Alfaro es el entrenador escogido para dirigir al Nàstic de Tarragona. El técnico de Zaragoza llega el equipo en una situación crítica y tiene el objetivo de salvar la categoría en las 11 jornadas que quedan. Así lo ha decidido el Consejo de Administración este domingo después de una reunión de urgencia provocada por la derrota por 4-1 contra el Eldense del sábado.

Pablo Alfaro Armengot (24/04/1969), Zaragoza, es conocido por su etapa como entrenador y también de futbolista. Entonces, surgió del plantel del Zaragoza y, como curiosidad, también formó parte del Barça del Dream Team, sin llegar a compartir vestuario con el exentrenador grana Cristóbal Parralo. También destacó con la Sevilla.

Como entrenador, ha dirigido a la Pontevedra, Recreativo, Leganés, SD Huesca, Marbella, Mirandés, UD Ibiza i Córdoba. También ha entrenado en Primera Federación con el San Fernando y el Real Murcia. Esta última etapa en el equipo murciano fue la temporada 2023/2024.

Alfaro cuenta con una dilatada experiencia en Segunda B y Primera Federación, habiendo disputado cuatro play-offs de ascenso a Segunda División con diferentes equipos. El Consejo de Administración se encomienda a la experiencia y carácter de Alfaro para hacer reaccionar en el equipo a once jornadas para el final de liga.

De esta manera, el Nàstic cerrará la temporada con tres entrenadores diferentes. La última vez fue el curso 22/23 con Raül Agné, Iñaki Alonso y Dani Vidal.