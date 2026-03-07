Sigue en directo el Eldense-Nàstic

El Eldense , mejor local 18:06 07/03/2026 18:06 07/03/2026 El conjunto alicantino es el mejor local de la categoría con 9 victorias, 3 empates y sólo una derrota. Sólo el Antequera ha ganado en el Nuevo Pepico Amat.

Sort del Real Murcia , sin embargo... 18:04 07/03/2026 18:04 07/03/2026 Pase lo que pase hoy el Nàstic no caerá en posiciones de descenso. La derrota del Real Murcia contra el Atlético Sanluqueño deja el equipo murciano como el primero de los que bajan y el Torremolinos sale del descenso. Con todo, el próximo miércoles juega el Murcia el partido aplazado, así que una derrota hoy y una victoria del Murcia el miércoles dejaría el equipo al descenso.

Dos ex del Málaga 17:52 07/03/2026 17:52 07/03/2026 El Eldense cuenta al once a dos jugadores que jugaron la fatídica noche del 22 de junio. Dioni, que marcó el 2-1 y también el mediocampista Manu Molina, que marcó en el duelo en la Rosaleda.

Nuevos cambios al once 17:51 07/03/2026 17:51 07/03/2026 Enric Pujol vuelve al once al lado de Hugo Pérez. En medio del campo, Mángel, Óscar Sanz y Montalvo entran y a la delantera Marcos Baselga por Cedric. La duda será el dibujo: cinco defensas con Óscar Sanz detrás o doble pivote con Mángel y Montalvo más avanzado.

Banquillo local 17:44 07/03/2026 17:44 07/03/2026 Valencia (P), Dumic, Faizas, Borja, Bustillo, Vega, Clemente, Quintanilla, Hugo Alba y Rober Ibáñez.

Once del Eldense 17:43 07/03/2026 17:43 07/03/2026 Ramón Villa (P), Álex Serra, Smand, David Ruiz, Quintana, Manu Molina, Macho, Ibarrondo, Fidel, Hamza Bellari y Dioni.

Banquillo grana 17:37 07/03/2026 17:37 07/03/2026 Fuidias (PS), David Alba, Keyliane Abdallah, Cedric, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Aitor Gelardo y Manuel Pavón.

Once del Nàstic 17:37 07/03/2026 17:37 07/03/2026 Dani Rebollo, Sergio Santos, Hugo Pérez, Enric Pujol, Ander Zoilo, Óscar Sanz, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Marcos Baselga.

