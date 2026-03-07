Fútbol
Sigue en directo el Eldense-Nàstic
Eldense
Por comenzar
0
0
Nàstic
El Eldense, mejor local
El conjunto alicantino es el mejor local de la categoría con 9 victorias, 3 empates y sólo una derrota. Sólo el Antequera ha ganado en el Nuevo Pepico Amat.
Sort del Real Murcia, sin embargo...
Pase lo que pase hoy el Nàstic no caerá en posiciones de descenso. La derrota del Real Murcia contra el Atlético Sanluqueño deja el equipo murciano como el primero de los que bajan y el Torremolinos sale del descenso. Con todo, el próximo miércoles juega el Murcia el partido aplazado, así que una derrota hoy y una victoria del Murcia el miércoles dejaría el equipo al descenso.
Dos ex del Málaga
El Eldense cuenta al once a dos jugadores que jugaron la fatídica noche del 22 de junio. Dioni, que marcó el 2-1 y también el mediocampista Manu Molina, que marcó en el duelo en la Rosaleda.
Nuevos cambios al once
Enric Pujol vuelve al once al lado de Hugo Pérez. En medio del campo, Mángel, Óscar Sanz y Montalvo entran y a la delantera Marcos Baselga por Cedric. La duda será el dibujo: cinco defensas con Óscar Sanz detrás o doble pivote con Mángel y Montalvo más avanzado.
Banquillo local
Valencia (P), Dumic, Faizas, Borja, Bustillo, Vega, Clemente, Quintanilla, Hugo Alba y Rober Ibáñez.
Once del Eldense
Ramón Villa (P), Álex Serra, Smand, David Ruiz, Quintana, Manu Molina, Macho, Ibarrondo, Fidel, Hamza Bellari y Dioni.
Banquillo grana
Fuidias (PS), David Alba, Keyliane Abdallah, Cedric, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Aitor Gelardo y Manuel Pavón.
Once del Nàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, Hugo Pérez, Enric Pujol, Ander Zoilo, Óscar Sanz, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Marcos Baselga.
¡El Eldense-Nàstic está a punto de empezar!
El Nàstic llega al duelo entre la espada y la pared. La conjunta grana se encuentra en una situación crítica y necesita sumar para alejarse del descenso y ganar confianza. Por suerte, la derrota del Murcia contra el Sanluqueño evitaría que el equipo cayera en posiciones de descenso esta semana, pero hay que recordar que los murcianos tienen un partido menos. Los grana visitan el campo del mejor local de la categoría. El Eldense llega de caer dos veces de forma consecutiva y estará más alerta que nunca.