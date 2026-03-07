Cristóbal Parralo después de la derrota contra el Eldense: «Damos demasiadas facilidades»

El técnico del Nàstic de Tarragona, Cristóbal Parralo salió triste y decepcionado después de la derrota del equipo contra el Eldense. Es difícil de explicar. Minutos buenos, pero primero aproximación es gol y el segundo es gol. Al descanso hablábamos de que un gol nos metía en el partido, pero en el primer minuto de la segunda parte es el tercero. No es normal que un equipo que quiera ganar dé tantas facilidades. Toca pedir disculpas».

LA PLANTILLA

«Está muy tocado el vestuario. Lo que no podemos hacer es rendirnos, tenemos que trabajar para cambiar la situación».

COMO ESTÁ PARRALO

«Soy el responsable y lo asumo. Pero es muy complicado cuando se dan tantas facilidades al rival y hoy lo hemos visto en fases del partido donde hemos sido débiles y poco contundentes». «Hace mucho de tiempo que me dedico al fútbol y no me he rendido nunca ni lo haré ahora. Dije después de ganar al Madrileño que queda mucho para sufrir. La situación del equipo y el club es la que es y tenemos que trabajar y no rendirnos».