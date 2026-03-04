El Nàstic y Fernando Torres separan los caminos

El Nàstic de Tarragona y Fernando Torres separan sus caminos. El jugador colombiano da por finalizada su etapa en el club tarraconense después de que la entidad terminara la cesión. De esta manera, el mediocampista, volverá al Boyacá Patriotas FC, equipo de Colombia que habilitó el préstamo del jugador.

Torres, de 21 años, aterrizó al Nàstic el pasado verano y ha completado 6 partidos con la camiseta grana. El mediocampista estuvo durando dos semanas a prueba a las órdenes del entonces técnico grana Luis César. El colombiano convenció en cuerpo técnico y dirección deportiva con su rendimiento en los entrenamientos y, finalmente, se ganó un lugar en el equipo llegando cedido por el Patriotas.

El colombiano llegaba con el papel de ser el quinto mediocampista, ayudando en la rotación, pero por detrás de Montalvo, Sanz, Mángel y Kaptoum. Su llegada, sin embargo, tuvo problemas desde el inicio, porque se perdió los tres primeros partidos de liga por problemas burocráticos. Finalmente, hizo su debut en la sexta jornada de liga, jugando 20 minutos en la victoria grana contra el Ibiza.

Su participación se redujo considerablemente desde entonces. César dio media hora más en el duelo en la pista del Sabadell y, con Cristóbal Parralo, jugó contra el Marbella –único duelo en el Nou Estadi– y también contra el Sevilla Atlético. El joven futbolsita también disputó los dos encuentros de Copa Cataluña.

Torres no tuvo el nivel necesario para competer al equipo ni a la categoría y tanto César como Parralo acabaron priorizando reforzar la rotación del plantel con jugadores de la casa. Agus Gutiérrez y los más recientes Manuel Pavón y Pol Cid son algunos de los jugadores que pasaron por delante.

Desde enero, Fernando Torres se empezó a desaparecer de las convocatorias en los duelos fuera de casa y sólo estaba presente en el banquillo en el Nou Estadi. El domingo, sin embargo, no estuvo presente a punto de solucionar los últimos detalles para abandonar la plantilla. Finalmente, el jugador ha puesto punto final a su efímera etapa en el Nàstic este miércoles.