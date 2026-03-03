El Nàstic alcanza el ascenso a Primera Categoría estatal de Gimnasia Rítmica

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El conjunto sénior de la sección de gimnasia rítmica del Nàstic celebró este fin de semana el ascenso a la Primera Categoría, un hito histórico para la entidad grana. El club lo hizo después de ver su nombre entre los 19 mejores equipos del Estado en el listado oficial de conjuntos de 1.ª categoría.

El ascenso llega después de brillar en el Campeonato de España disputado a Madrid del 3 al 6 de diciembre del año pasado, un torneo en el cual la conjunta grana acabó en séptima posición de la clasificación general.

Con este éxito, el Nàstic se convierte en el único club catalán con representación en Primera. De hecho, ningún conjunto catalán competía en esta división desde el 2017. Les gimnastas que han hecho posible el éxito son Judit Salvador, Anna Gené, Marta Gené, Maria Sanz, Helena Villena y Helena Jardí, protagonistas de una temporada marcada por la constancia y el crecimiento competitivo. El conjunto está dirigido por las entrenadoras Iria Medin y Marta Sanz, con Pilar Aleu como delegada.