La misma derrota de siempre del Nàstic en el Nou Estadi (0-1)

Era un día especial, pero fue una derrota habitual en el Nou Estadi. El Nàstic de Tarragona volvió a recibir una torta del Antequera y continúa negado en casa. La derrota es dolorosa tanto para estar en el 140.º aniversario del club, como la clasificación porque deja el equipo a dos puntos del descenso. El equipo puso en marcha el partido en alza e hizo cima con el gol anulado de Santos. De nuevo, se muestra que este equipo tiene mandíbula de cristal y no aguanta los golpes, sino que se hunde.

El Nàstic de Tarragona salió espoleado por el recibimiento. Los pilares de los cuatro grupos castellers, tifos y un Nou Estadi lleno en las gradas con la afición coreando a sus hombres como gladiadores. De esta manera, el equipo salió a morder.

Con Montalvo y Sanz de nuevo en el once, el capitán jugando de central, el equipo va sotir disparado con el área rival entre ceja y ceja y Jaume Jardí completó la primera aproximación con un tiro de volea que salió desviado.

Mucho del Nàstic en los primeros minutos y el equipo hizo cima en su segundo córner. Jaume Jardí centró a la frontal y Sergio Santos, al primer toque, la envió hacia el fondo de la red. Todo el mundo celebró el gol mientras que el árbitro lo iba a revisar con el videoarbitraje.

Dentro del área había una intrahistoria. Un central del Antequera abrazó y girar a Juanda Fuentes dentro del área pequeña. El análisis del árbitro fue diferente, el gol fue anulado por fuera de juego posicional de Juanda porque, según el colegiado, dificultaba la jugada al portero.

El Antequera aprovechó la segunda vida para continuar sus ataques por la banda de Zoilo. Biabiany lo superó acto seguido con demasiada facilidad para poner una pelota en el área que Dani Rebollo rechazó. Con todo, la jugada continuó al vértice del área, donde Antón efectuó un centro-chute que se envenenó hasta colarse por encima de Dani Rebollo hacia el fondo de la red. Del 1-0, el partido fue al 0-1.

La historia de cada partido, siempre pasa alguna cosa y esta vez supuso una torta para el equipo. Les certezas se convertían en dudas, los aciertos en errores y el Nàstic caía presa de la presión del Antequera. El conjunto andaluz presionaba la salida de pelota y los grana se quedaron sin recursos para superarla.

Pérdida tras pérdida, el equipo pudo ver materializado el 0-2. Siddiki capitaneó una gran jugada que dejó a David Santos completamente solo en el área pequeña. Error total en defensa, pero arreglado por un Dani Rebollo que paró el mano a mano.

La primera parte acabó con un Nàstic que puso corazón para buscar el empate, sin embargo, una vez más, se encontró sin ideas ni acierto para ejecutar las aproximaciones o pelotas paradas.

Cristóbal Parralo quiso sacudir en el equipo a la media parte donante entrada en Keyliane Abdallah. El francés entró con las habituales ganas e, incluso, remató un centro de Juanda con un tiro cruzado que salió rozando el palo.

La tónica, sin embargo, fue la misma. La conjunta grana estaba desprovista de ideas y de herramientas por donde ejecutarlas. La pelota no circulaba por el medio del campo ni siquiera se buscaba la verticalidad dejando la pelota a espaldas de la defensa rival. El Nàstic jugaba a través de impulsos, y eso se vio como, en la desesperación, Hugo Pérez probó un tiro desde bien lejos de la portería.

Esta vez la energía de Keyliane no pudo hacer empatar el partido. El Antequera tenía bien controlado el duelo, arañando minutos y buscando el contacto. Toda una lección de cómo se gana un partido fuera de casa.