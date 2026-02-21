Final: Victoria importantísima del Nàstic

90' FINAL 18:13 21/02/2026 18:13 21/02/2026 Victòria del Nàstic para romper la mala rachea contra el colíder. El Nàstic rompe la maldición de no remontar un partido desde el 2019.

90' SAN DANI REBOLLO 18:12 21/02/2026 18:16 21/02/2026 PARA DANI REBOLLO UN CABEZAZO A BOCAJARRO

90' Rebollo atura! 18:10 21/02/2026 18:10 21/02/2026 Se defiende con todo el Nàstic.

90' Ocho minutos de añadido 18:07 21/02/2026 18:07 21/02/2026

89' Tarjeta amarilla por el Nàstic 18:04 21/02/2026 18:04 21/02/2026 La ve Subirats y provoca una falta peligrosa, perfecta para una centrada.

87' De un pelo 18:03 21/02/2026 18:03 21/02/2026 Contraataque del Madrileño. Centro de la muerte y, en portería vacía, no llega de un milímetro el rematador del filial.

86' Cambio del Madrileño 18:01 21/02/2026 18:01 21/02/2026 Entran Hueso y Sits por Cubo y Boñar.

85' Casi se la hace la Atlético 17:59 21/02/2026 17:59 21/02/2026 Pase hacia atrás que el portero no atrapa y va a córner.

81' AGUANTA LA LÍNEA NÀSTIC 17:57 21/02/2026 17:57 21/02/2026 El Nàstic está cerrado detrás defendiéndose con todo de las acometidas del Madrileño. De momento, lo está consiguiendo. No adelanta la línea el conjunto grana. Defiende la trinchera.

78' El árbitro dice que no 17:53 21/02/2026 17:53 21/02/2026 Revisa la acción se ha visto el pisotón en el tobillo, pero el árbitro dice que nada.

76' Pide VAR el Nàstic 17:51 21/02/2026 17:51 21/02/2026 Entrada a destiempo del Madrileño en el tobillo de Pavón. El Nàstic quiere la roja.

74' Cambio del Madrileño 17:49 21/02/2026 17:49 21/02/2026 Entran Perovic y Nájera por Jano y Julio.

71' Ahora toca aguantar 17:46 21/02/2026 17:46 21/02/2026 El Atlético da un paso adelante y parece que el Nàstic ya ha gastado todas las balas. Toca aguantar y sufrir.

67' Doble cambio del Nàstic 17:43 21/02/2026 17:43 21/02/2026 Entran Moi Delgado y Subirats para|por Zoilo y Santos, que se han retirado con molestias.

66' ¡Para Retoño! 17:41 21/02/2026 17:42 21/02/2026 Tiro interior de Llorente a bocajarro y Dani Rebollo hace el paro de portero de balonmano.

62' Cambio del Madrileño 17:38 21/02/2026 17:38 21/02/2026 Entra Rayane por Belloti.

62' Triple cambio del Nàstic 17:38 21/02/2026 17:38 21/02/2026 Debuta Pavón, entra Álex Jiménez y David Alba y entran Cedric, Pol Cid y Enric Pujol.

61' ¡ Ara Cedric ! 17:36 21/02/2026 17:36 21/02/2026 Centro lateral de Jardín que Cedric no rematar por milímetros.

60' Lo ha tenido Juanda 17:36 21/02/2026 17:36 21/02/2026 Pasada en largo de Cedric que deja solo a Juanda. La extrema grana hace tres recortes, pero no remata.

60' Tarjeta amarilla para el Nàstic 17:35 21/02/2026 17:35 21/02/2026 La ve Mángel.

57' Qué partidazo está haciendo Zoilo 17:32 21/02/2026 17:32 21/02/2026 Peligro constante por su parte en ataque y bien defiende.

55' Se defiende el Nàstic 17:31 21/02/2026 17:31 21/02/2026 Dos córners consecutivos del Madrileño que acaba con un tiro de Boñar fuera.

51' Doblete de asistencias de Zoilo 17:29 21/02/2026 17:29 21/02/2026 Agujero por la izquierda del Madrileño con Jardín y Zoilo. Pasada del 10 cabe en el lateral que pone el centro directo. Allí aparece Cedric entre los dos centrales para poner la cabeza y marcar el 1-2. Ha salido fuerte el Nàstic.

50' GOL DEL NÀSTIC GOL DE CEDRIC 17:25 21/02/2026 17:25 21/02/2026

47' LA QUE HA TENIDO EL NÀSTIC 17:23 21/02/2026 17:23 21/02/2026 Pol Cid abre la banda con un pase exquisito hacia Juanda. Contraataque de libro de tres contra uno. Juanda centra en el segundo palo con Cedric y Jardí completamente solos, pero Jardín controla mal y Esquivel le coge la pelota. Era clarísima. Tres del Nàstic contra el portero.

46' Se reprende el partido 17:20 21/02/2026 17:20 21/02/2026 Mueve la pelota el Madrileño.

45' Descanso 17:06 21/02/2026 17:06 21/02/2026 Pelota en las nubes y descanso.

45' Falta peligrosa para el Atlético Madrileño 17:04 21/02/2026 17:04 21/02/2026 Perfecta para un golazo.

42' Medio gol de Zoilo 17:01 21/02/2026 17:08 21/02/2026 Recuperación que es gol. Ander Zoilo intercepta una pasada en el campo grande y sale disparado como un cohete. Se recorre toda la banda y, en el área, hace la pasada de la muerte hacia Jardí que, como es habitual, no falla.

41' GOL DEL NÀSTIC 16:58 21/02/2026 16:58 21/02/2026

38' Tarjeta amarilla para el Nàstic 16:55 21/02/2026 16:55 21/02/2026 La ve Sergio Santos.

36' ¡ Enric Pujol ! 16:53 21/02/2026 16:53 21/02/2026 Cabezazo de Enric Pujol que para Esquivel.

34' Córner tras córner 16:53 21/02/2026 16:53 21/02/2026 Lo intenta el Nàstic.

33' Avisa el Madrileño 16:49 21/02/2026 16:50 21/02/2026 Nuevo tiro desde la frontal que para a Dani Rebollo. Mucho del Atlético Madrileño y muy poco del Nàstic.

30' Lo intenta el Nàstic por la izquierda 16:47 21/02/2026 16:47 21/02/2026 Zoilo es muy activo, pero no hay rematador.

20' La historia de siempre 16:41 21/02/2026 16:42 21/02/2026 La primera cabe dentro. La historia de siempre, empieza bien el Nàstic, pero en el primer tiro mal defendido es gol y, como siempre, tienes que remontar el partido. Ah y eso, fuera de casa, no se hace desde el 2019.

17' Se la manjar Rebollo 16:36 21/02/2026 16:36 21/02/2026 Córner que acaba en gol. Centrada que el Nàstic no rechaza con contundencia. Boñar controla dentro del área y prueba un tiro que bloquea la defensa grana. Con todo, el rebote le cae a los pies y vuelve a buscar el espacio contra un Nàstic que no consigue sacar el peligro. En el segundo tiro a la media vuelta, la pelota acaba en el fondo de la red. Dani Rebollo no la ve con tanta pierna, pero podría haber hecho más, no era un tiro potente.

17' Gol del Atlético Madrileño 16:34 21/02/2026 16:34 21/02/2026

15' ¿Jardí? 16:33 21/02/2026 16:33 21/02/2026 Pasada espectacular de Zoilo para dejar en Jardí solo por la banda. El crack grana puede chutar o centrar, busca la centrada en el peor lugar posible, a la frontal donde nadie la puede rematar.

15' Calma 16:31 21/02/2026 16:31 21/02/2026 Gana tranquilidad con la posesión el Nàstic y se defiende bien. Todavía falta alguna cosa más en ataque.

10' Minutos de tanteo 16:28 21/02/2026 16:28 21/02/2026 Primeros minutos de tanteo de los dos equipos. Momento, bien el Nàstic defiende. En ataque, poca cosa más allá de un tiro tímido de Mángel.

4' Avisa el Madrileño 16:21 21/02/2026 16:29 21/02/2026 Centro lateral que acaba con un cabezazo que atrapa Rebollo.

1' Muy bien, Santos 16:18 21/02/2026 16:18 21/02/2026 Pase en profundidad del Madrileño por la banda y Santos tapa al atacante con su cuerpo para dejar salir la pelota fuera. Muy bien luchado.

1' Empieza el partido 16:16 21/02/2026 16:16 21/02/2026 Mueve la pelota el Nàstic.

Abdallah y Pavón en el banquillo 16:07 21/02/2026 16:07 21/02/2026 Esperan su oportunidad al segundo tiempo Keyliane Abdallah y también el jugador del filial Manuel Pavón. El tarraconense es el capitán pobletà y rindió de la mejor manera contra el Sabadell a la Copa Cataluña, aunque erró el último penalti.

Pol Cid titular 16:05 21/02/2026 16:05 21/02/2026 El tortosino entra directo a la titularidad con las bajas de Sanz y Montalvo. Revolucionó el partido contra el Betis y, ahora, tiene la oportunidad contra el Atlético Madrileño. Lo hará más adelantado en la media punta, con Gelardo y Mángel detrás. Veremos si puede aguantar el nivel mostrado la semana pasada. El Nàstic tiene que cuidar sus talentos.

Sergio Santos , de marcharse a ser titular 16:00 21/02/2026 16:00 21/02/2026 Cambio total en la banda derecha del Nàstic de Tarragona. Sergio Santos, quien pasó todo el mes de enero en la rampa de salida, ahora es el titular indiscutible. El madrileño, incluso, estaba pendiente de marcharse una vez el mercado se había cerrado para ir al extranjero, pero, finalmente, se ha quedado en el equipo. La baja de Sergio Camus le dio una oportunidad con Oriol Subirats y, de momento, está ganando la partida y siendo uno de los defensores más sólidos.

El resto de la jornada 15:58 21/02/2026 16:02 21/02/2026 Sólo se han disputado cuatro partidos esta jornada a la Primera Federación. Del grupo del Nàstic sólo se ha vivido un Beits Deportivo-Villarreal B, que se disputó el viernes con resultado por 1-4 a favor del filial groguet. Por otra parte, El Celta Fortuna ha ganado por 1-2 en el Racing de Ferrol y la Ponferradina lo ha hecho por 1-0 contra el Talavera. Ahora se juega un Bilbao Athletic-Zamora que, de momento, gana el filial vasco por 1-0.

Vuelve a Jaume Jardí y con bajas 15:56 21/02/2026 16:02 21/02/2026 Movimientos al once del Nàstic. Jaume Jardí vuelve a la titularidad después de un partido de sanción. Por otra parte, Marc Montalvo y Óscar Sanz son baja por sanción. Quien tampoco está es Pedro Alcalá, que tiene molestias y no ha viajado.

Banquillo local 15:48 21/02/2026 15:48 21/02/2026 Mario De Luis (PS), Adrián Corral, Barboza, Hueso, Parriego, Castillo, Rayane, Morcillo, Nájera, Marko Perovic y Dario Sits.

Once del Atlético Madrileño 15:47 21/02/2026 15:47 21/02/2026 Esquivel, Javi Boñar, Spina, Dani Martínez, Julio Díaz, Serrano, Belloti, Arnau Ortiz, Jano Monserrate, Rafa Llorente y Miguel Cubo.

Cuenta con el Madrileño 15:46 21/02/2026 15:46 21/02/2026 Siendo realistas, ahora mismo todo rival es muy difícil de superar en el Nàstic, pero el Atlético Madrileño lo es más. El conjunto de Fernando Torres ya fue el protagonista de uno de los momentos más difíciles de vivir en el Nou Estadi. Con el triunfo por 0-3 en Tarragona, los madrileños fueron los verdugos de un Luis César que fue despedido.

Banquillo del Nàstic 15:41 21/02/2026 15:41 21/02/2026 Toni Fuidias (PS), David Alba, Abdallah, Pau Martínez, Marcos Baselga, Oriol Subirats y Manuel Pavón.

¡Once del Nàstic ! 15:38 21/02/2026 15:39 21/02/2026 Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Enric Pujol, Hugo Pérez, Ander Zoilo, Mángel, Gelardo, Pol Cid, Jaume Jardí, Juanda Fuentes y Cedric Omoigui.