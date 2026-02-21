Fútbol
Final: Victoria importantísima del Nàstic
Atlético Madrileño
Boñar (17')
Finalizado
1
2
Nàstic
Jardí (41) Cedric (50')
FINAL
Victòria del Nàstic para romper la mala rachea contra el colíder. El Nàstic rompe la maldición de no remontar un partido desde el 2019.
SAN DANI REBOLLO
PARA DANI REBOLLO UN CABEZAZO A BOCAJARRO
Rebollo atura!
Se defiende con todo el Nàstic.
Ocho minutos de añadido
Tarjeta amarilla por el Nàstic
La ve Subirats y provoca una falta peligrosa, perfecta para una centrada.
De un pelo
Contraataque del Madrileño. Centro de la muerte y, en portería vacía, no llega de un milímetro el rematador del filial.
Cambio del Madrileño
Entran Hueso y Sits por Cubo y Boñar.
Casi se la hace la Atlético
Pase hacia atrás que el portero no atrapa y va a córner.
AGUANTA LA LÍNEA NÀSTIC
El Nàstic está cerrado detrás defendiéndose con todo de las acometidas del Madrileño. De momento, lo está consiguiendo. No adelanta la línea el conjunto grana. Defiende la trinchera.
El árbitro dice que no
Revisa la acción se ha visto el pisotón en el tobillo, pero el árbitro dice que nada.
Pide VAR el Nàstic
Entrada a destiempo del Madrileño en el tobillo de Pavón. El Nàstic quiere la roja.
Cambio del Madrileño
Entran Perovic y Nájera por Jano y Julio.
Ahora toca aguantar
El Atlético da un paso adelante y parece que el Nàstic ya ha gastado todas las balas. Toca aguantar y sufrir.
Doble cambio del Nàstic
Entran Moi Delgado y Subirats para|por Zoilo y Santos, que se han retirado con molestias.
¡Para Retoño!
Tiro interior de Llorente a bocajarro y Dani Rebollo hace el paro de portero de balonmano.
Cambio del Madrileño
Entra Rayane por Belloti.
Triple cambio del Nàstic
Debuta Pavón, entra Álex Jiménez y David Alba y entran Cedric, Pol Cid y Enric Pujol.
¡Ara Cedric!
Centro lateral de Jardín que Cedric no rematar por milímetros.
Lo ha tenido Juanda
Pasada en largo de Cedric que deja solo a Juanda. La extrema grana hace tres recortes, pero no remata.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Mángel.
Qué partidazo está haciendo Zoilo
Peligro constante por su parte en ataque y bien defiende.
Se defiende el Nàstic
Dos córners consecutivos del Madrileño que acaba con un tiro de Boñar fuera.
Doblete de asistencias de Zoilo
Agujero por la izquierda del Madrileño con Jardín y Zoilo. Pasada del 10 cabe en el lateral que pone el centro directo. Allí aparece Cedric entre los dos centrales para poner la cabeza y marcar el 1-2. Ha salido fuerte el Nàstic.
GOL DEL NÀSTIC GOL DE CEDRIC
LA QUE HA TENIDO EL NÀSTIC
Pol Cid abre la banda con un pase exquisito hacia Juanda. Contraataque de libro de tres contra uno. Juanda centra en el segundo palo con Cedric y Jardí completamente solos, pero Jardín controla mal y Esquivel le coge la pelota. Era clarísima. Tres del Nàstic contra el portero.
Se reprende el partido
Mueve la pelota el Madrileño.
Descanso
Pelota en las nubes y descanso.
Falta peligrosa para el Atlético Madrileño
Perfecta para un golazo.
Medio gol de Zoilo
Recuperación que es gol. Ander Zoilo intercepta una pasada en el campo grande y sale disparado como un cohete. Se recorre toda la banda y, en el área, hace la pasada de la muerte hacia Jardí que, como es habitual, no falla.
GOL DEL NÀSTIC
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Sergio Santos.
¡Enric Pujol!
Cabezazo de Enric Pujol que para Esquivel.
Córner tras córner
Lo intenta el Nàstic.
Avisa el Madrileño
Nuevo tiro desde la frontal que para a Dani Rebollo. Mucho del Atlético Madrileño y muy poco del Nàstic.
Lo intenta el Nàstic por la izquierda
Zoilo es muy activo, pero no hay rematador.
La historia de siempre
La primera cabe dentro. La historia de siempre, empieza bien el Nàstic, pero en el primer tiro mal defendido es gol y, como siempre, tienes que remontar el partido. Ah y eso, fuera de casa, no se hace desde el 2019.
Se la manjar Rebollo
Córner que acaba en gol. Centrada que el Nàstic no rechaza con contundencia. Boñar controla dentro del área y prueba un tiro que bloquea la defensa grana. Con todo, el rebote le cae a los pies y vuelve a buscar el espacio contra un Nàstic que no consigue sacar el peligro. En el segundo tiro a la media vuelta, la pelota acaba en el fondo de la red. Dani Rebollo no la ve con tanta pierna, pero podría haber hecho más, no era un tiro potente.
Gol del Atlético Madrileño
¿Jardí?
Pasada espectacular de Zoilo para dejar en Jardí solo por la banda. El crack grana puede chutar o centrar, busca la centrada en el peor lugar posible, a la frontal donde nadie la puede rematar.
Calma
Gana tranquilidad con la posesión el Nàstic y se defiende bien. Todavía falta alguna cosa más en ataque.
Minutos de tanteo
Primeros minutos de tanteo de los dos equipos. Momento, bien el Nàstic defiende. En ataque, poca cosa más allá de un tiro tímido de Mángel.
Avisa el Madrileño
Centro lateral que acaba con un cabezazo que atrapa Rebollo.
Muy bien, Santos
Pase en profundidad del Madrileño por la banda y Santos tapa al atacante con su cuerpo para dejar salir la pelota fuera. Muy bien luchado.
Empieza el partido
Mueve la pelota el Nàstic.
Abdallah y Pavón en el banquillo
Esperan su oportunidad al segundo tiempo Keyliane Abdallah y también el jugador del filial Manuel Pavón. El tarraconense es el capitán pobletà y rindió de la mejor manera contra el Sabadell a la Copa Cataluña, aunque erró el último penalti.
Pol Cid titular
El tortosino entra directo a la titularidad con las bajas de Sanz y Montalvo. Revolucionó el partido contra el Betis y, ahora, tiene la oportunidad contra el Atlético Madrileño. Lo hará más adelantado en la media punta, con Gelardo y Mángel detrás. Veremos si puede aguantar el nivel mostrado la semana pasada. El Nàstic tiene que cuidar sus talentos.
Sergio Santos, de marcharse a ser titular
Cambio total en la banda derecha del Nàstic de Tarragona. Sergio Santos, quien pasó todo el mes de enero en la rampa de salida, ahora es el titular indiscutible. El madrileño, incluso, estaba pendiente de marcharse una vez el mercado se había cerrado para ir al extranjero, pero, finalmente, se ha quedado en el equipo. La baja de Sergio Camus le dio una oportunidad con Oriol Subirats y, de momento, está ganando la partida y siendo uno de los defensores más sólidos.
El resto de la jornada
Sólo se han disputado cuatro partidos esta jornada a la Primera Federación. Del grupo del Nàstic sólo se ha vivido un Beits Deportivo-Villarreal B, que se disputó el viernes con resultado por 1-4 a favor del filial groguet. Por otra parte, El Celta Fortuna ha ganado por 1-2 en el Racing de Ferrol y la Ponferradina lo ha hecho por 1-0 contra el Talavera. Ahora se juega un Bilbao Athletic-Zamora que, de momento, gana el filial vasco por 1-0.
Vuelve a Jaume Jardí y con bajas
Movimientos al once del Nàstic. Jaume Jardí vuelve a la titularidad después de un partido de sanción. Por otra parte, Marc Montalvo y Óscar Sanz son baja por sanción. Quien tampoco está es Pedro Alcalá, que tiene molestias y no ha viajado.
Banquillo local
Mario De Luis (PS), Adrián Corral, Barboza, Hueso, Parriego, Castillo, Rayane, Morcillo, Nájera, Marko Perovic y Dario Sits.
Once del Atlético Madrileño
Esquivel, Javi Boñar, Spina, Dani Martínez, Julio Díaz, Serrano, Belloti, Arnau Ortiz, Jano Monserrate, Rafa Llorente y Miguel Cubo.
Cuenta con el Madrileño
Siendo realistas, ahora mismo todo rival es muy difícil de superar en el Nàstic, pero el Atlético Madrileño lo es más. El conjunto de Fernando Torres ya fue el protagonista de uno de los momentos más difíciles de vivir en el Nou Estadi. Con el triunfo por 0-3 en Tarragona, los madrileños fueron los verdugos de un Luis César que fue despedido.
Banquillo del Nàstic
Toni Fuidias (PS), David Alba, Abdallah, Pau Martínez, Marcos Baselga, Oriol Subirats y Manuel Pavón.
¡Once del Nàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Enric Pujol, Hugo Pérez, Ander Zoilo, Mángel, Gelardo, Pol Cid, Jaume Jardí, Juanda Fuentes y Cedric Omoigui.
¡El Atlético Madrieño-Nàstic está a punto de empezar!
Duelo importante hoy contra el colíder de la categoría. El Nàstic de Cristóbal Parralo necesita ganar a toda costa. Cada jornada que pasa se agrava una crisis que parece que no tiene final. Ahora, contra el líder, sería dar una vez sobre la mesa definitivo para levantar la cabeza y alejarse de la parte baja. Será difícil, en frente está el segundo mejor equipo de la categoría, todavía imbatido en casa.