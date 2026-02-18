Pol Cid, talento de Tortosa trabajado en la Pobla y que pide paso al Nàstic

El plantel del Nàstic de Tarragona sigue exhibiendo músculo cuando más se los necesita. El sábado contra el Betis Deportivo, fue la hora de Pol Cid. Con 20 años, el mediocampista salió a jugar en una plaza difícil con el ambiente tocado y un 0-2 en el marcador. Cid salió sin complejos, mostró personalidad y se convirtió en protagonista de la reacción grana de la mano de Keyliane Abdallah.

Cid nació en Tortosa el 29 de septiembre del 2005 y es de familia de futbolistas. Su padre, David Cid llegó a jugar con el Castellón. Con respecto a Pol Cid, el jugador se empezó a forjar a las categorías inferiores del Nàstic hasta que lo pescó el Girona en etapa cadete y, posteriormente, el Espanyol y el Sabadell, equipos con los cuales jugó a División de Honor Juvenil.

El curso pasado, Cid dio el salto en el barro, dejando de lado el mundo aparte de las categorías juveniles a la liga Elit, donde alcanzó el ascenso de categoría con el Vilanova i la Geltrú. En verano completó su retorno al Nàstic para incorporarse a la Pobla de Mafumet, donde está un jugador clave al esquema de Xavi Vilagut.

El técnico del filial grana lo conoce muy bien y explicó a Diari Més que «teníamos muy buenas referencias de él y lo queríamos en el equipo. Llegó arrastrando una pequeña lesión de la temporada anterior, pero poco a poco fue entrando en juego hasta llegar donde está ahora». Vilagut lo define como «un jugador con mucho talento, capaz de generar últimas pasadas, hacer acciones y controles orientados buenísimos cerca del área rival, sin dejar de lado la efectividad y el carácter para buscar el tiro a puerta. Es un jugador especial cerca del área».

Ahora, en la Pobla de Mafumet, Cid juega en medio del campo en una posición más avanzada, tal como se mostró contra el Betis Deportivo. Es un jugador que conecta la medular con la zona de peligro y que ya sabe lo que es marcar con el filial grana. Con 13 partidos disputados, ha ayudado a propulsar el equipo hasta la primera posición.

La importancia de la Copa Cataluña

Dar el salto al primer equipo exige que el futbolista del filial llame a la puerta con fuerza y demuestre que está preparado. Sobre todo, que aproveche cada oportunidad. En el caso de Pol Cid, el tren llegó en forma de Copa Catalunya, una competición situada en la parte baja de las prioridades del club, pero que sirvió de escaparate para el talento del plantel.

Allí, Cid captó la atención de Cristóbal Parralo. Fue uno de los jugadores más destacados en la victoria a los penaltis contra la Montanyesa, una actuación que el técnico no pasó por alto: «No lo conocía y en el partido de Copa Catalunya me dio muy buena impresión. Desde entonces entró en dinámica del primer equipo y hacía partidos que lo queríamos que jugara».

El carácter y la personalidad son condiciones indispensables para reivindicarse cuando llega el momento, pero también hacen falta argumentos futbolísticos. El sábado pasado, Cid les ofreció con presión, intensidad y criterio en los metros finales, combinando passión y serenidad en la distribución.

En el aspecto mental, está la huella de Xavi Vilagut, un técnico que está viendo cómo varios jugadores dan el salto al primer equipo. La temporada pasada dirigía el Juvenil A de División de Honor, donde nombres como Subirats, Agus y Enric Pujol ya empezaban a despuntar —con Pujol teniendo un papel relevante en el play-off. Ahora, al frente de la Pobla, ha seguido impulsando talentos como Cabezas y el mismo Pol Cid.

«Uno de nuestros trabajos en la Pobla de Mafumet es preparar a los jugadores por si llega el momento de debutar. Y los preparamos en todos los niveles: físico, para adaptarse a las exigencias de la Primera RFEF, técnico, táctico y también mental,» destacó a un Xavi Vilagut que ve como, poco a poco, más de sus efectivos hacer el paso. Eso sí, más que molestar, el técnico lo muestra como un orgullo i parte de su trabajo.

Oportunidad

El sábado, el Nàstic visitará el Atlético Madrileño con bajas sensibles al centro del campo. Marc Montalvo y Óscar Sanz vieron tarjeta amarilla en el último partido y cumplirán ciclo de sanciones, de manera que no estarán disponibles.

Este escenario sitúa Mángel en primera línea, pero también vuelve a abrir la puerta a Pol Cid para que reivindique su talento. Si le llega la oportunidad, el tortosino ya ha demostrado que tiene calidad para aportar soluciones y personalidad para aprovechar los minutos, sin la necesidad de cargarse el equipo en la espalda ni asumir el papel de salvador.