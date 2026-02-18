El Nàstic se podrá ver en abierto este sábado

Marc Montalvo durante el duelo contra el Atlético Madrileño en el Nuevo Estadio.Gerard Marti Roig

El duelo entre el Atlético Madrileño y el Nàstic de Tarragona de este sábado se podrá ver en abierto. El duelo correspondiente a la jornada 25 de Primera Federación está programado a las 16.15 horas del sábado y se podrá ver a través de Teledeporte.

Durante el mes de enero, RTVE y la Real Federación Española de Fútbol llegaron al acuerdo en el cual la televisión pública emitiría en abierto un partido por jornada durante la segunda vuelta de la Primera Federación. El primer duelo al ser emitido fue un Mérida-Real Madrid Castilla.

Desde entonces, el Nàstic todavía no había sido escogido para salir a través de Teledeporte. Eso cambiará este sábado con el duelo contra el Atlético Madrileño.

Aparte, el partido también se podrá ver a través de la APP habitual LaLiga+ así como Movistar+ y el resto de canales englobados dentro de 'Canal Lineal'.