Sigue en directo el Nàstic-Betis Deportivo

Se prevé una entrada pobre en el Nou Estadi. Es noche de Carnaval y Tarragona siempre lo vive de la mejor manera, sea participando en el Ruade Artesanía o presenciando el espectáculo. En el Nou Estadi un sábado de desenfreno a las 21 de la noche se esperan los de siempre. Los sufridores. Los que no se pierden ningún partido ni que su equipo (últimamente) sólo les da desgracias. Eso sí, han venido a animar.

¡El Nàstic-Betis Deportivo está a punto de empezar!

17:09 14/02/2026

17:16 14/02/2026

Duelo clave del Nàstic. Podríamos decir que es la primera final de la temporada. Es así porque, en caso de derrota, el Nàstic se hundiría más en una crisis difícil de superar, provocaría movimientos en el banquillo desesperados por parte de la zona noble para revertir la situación y dejaría el equipo no en la lucha para evitar en la plaza de descenso, sino en dos, con el Betis en la lucha y el goal average en contra. El Nàstic tiene que ganar y hacerlo bien para ganar confianza y alejarse de la parte baja.