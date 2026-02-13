El Nàstic, entre la desesperación y la necesidad de ganar al Betis

El Nàstic de Tarragona llega al duelo de este sábado con la necesidad y la desesperación para alcanzar la victoria en el Nou Estadi. Es un partido clave por muchos motivos. Primero porque no se pueden escapar más puntos del estadio, segundo porque una derrota hundiría al equipo un poco más en la falta de confianza y en la clasificación y, tercero, porque el rival es el Betis Deportivo, uno de los equipos en posiciones de descenso.

El Betis aterriza en Tarragona como un rival engañoso. A pesar de ser uno de los equipos hundidos en las posiciones de descenso desde casi todo el curso, el sábado llega en dinámica ganadora. Los andaluces suman dos victorias consecutivas, la última por 3-2 contra el Ibiza, y se quedan ahora a siete puntos de la permanencia. Hasta ahora, el consuelo del Nàstic era que sólo una de las plazas de descenso está a dos puntos. Con todo, una derrota contra el Betis podría abrir una nueva.

Desde la llegada de Dani Fragoso en el banquillo, el Betis Deportivo ha dado un giro de 180 grados. En los 6 partidos que ha dirigido, el técnico ha conseguido tres victorias, un empate y dos derrotas. El entrenador catalán ha estimulado el talento de la plantilla y, con la implicación de jugadores con proyección del Juvenil, ha conseguido compensar la fragilidad defensiva con pólvora.

De hecho, tres pilares del equipo andaluz han sido convocados con la selección española sub-19: el portero Manu González, el lateral derecho Óscar Masqué y el atacante José Antonio Morante, hijo de un conocido torero. Con todo, eso no les impide estar en la lista contra el Nàstic, porque la concentración con la selección es el lunes. Además, Morante y Manu González reforzaron el miércoles el juvenil durante el duelo contra el Real Madrid en la Copa del Rey. La banda derecha es el principal peligro de los andaluces. Masqué y Morante tienen facilidad para encontrar espacios con verticalidad, velocidad y una entrega propia de un filial. Contra el Ibiza, fabricaron dos de los tres goles alcanzados. Por otra parte, también destacan los hombres gol como Borja Alonso y Carlos Reina.

Diferente mentalidad

El estado anímico también es un factor a tener en cuenta. A pesar de vivir en el descenso, el Betis no comparte la presión y la desesperanza de las derrotas como el Nàstic. Los filiales son equipos con una mentalidad diferente. Los jóvenes jugadores quieren lucirse para mostrar su talento y asegurar su futuro. Por otra parte, se encuentran un Nàstic tocado emocionalmente en el que cada gol parece abrir un abismo.

El Betis llega al duelo después de alcanzar dos victorias consecutivas

Nuevas piezas y poco cambio

El Nàstic se enfrentó al Betis en la primera vuelta en la segunda jornada de liga. Desde entonces, han cambiado muchos nombres en el once del filial andaluz, pero se espera que se vea una imagen similar con respecto al estilo de juego. Entonces, el Betis desactivó al equipo grana a base de talento por la banda derecha y no se cansó de presionar. El sábado, se espera un Betis Deportivo igual de valiente que amenazará el Nou Estadi la noche de Carnaval.