Oriol Subirats renueva y sube al primer equipo del Nàstic

El Nàstic de Tarragona se ha asegurado la continuidad de uno de los grandes talentos del plantel grana. El club ha renovado el lateral derecho Oriol Subirats para las dos próximas temporadas con dos más de adicionales. Además, lo promociona definitivamente en el primer equipo. Se trata, en realidad, de la confirmación de una evidencia: el jugador de Sant Jaume d'Enveja ya hace tiempo que está plenamente integrado en la dinámica del primer equipo e, incluso, Cristóbal Parralo ya le ha concedido minutos de calidad.

Subirats (02/06/2007) finalizaba contrato este mes de junio. Hace dos temporadas, el club ya amplió lo que había sido su primer contrato profesional, y desde entonces el lateral derecho ha mantenido una progresión constante. Este curso se ha ganado la oportunidad de competir de tú a tú con Sergio Camus por un sitio en la banda derecha.

El joven defensa acumula diez temporadas vistiendo la camiseta grana. Se incorporó al Nàstic con sólo nueve años, en etapa de alevín de primer año, y ha ido superando todas las categorías del fútbol base hasta llegar al Juvenil A. Tal como hizo Enric Pujol la temporada pasada, Subirats da el salto directo en el primer equipo sin pasar por la Pobla de Mafumet, una clara muestra de la confianza en que el club deposita en él.