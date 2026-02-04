Lo que ha quedado pendiente del mercado del Nàstic: De la no salida de Álex Jiménez y la duda de Sergio Santos

El secretario técnico Sergi Parés y el presidente ejecutivo del Nàstic, Lluís Fàbregas, valoraron este miércoles por la mañana el mercado de fichajes de invierno del Nàstic de Tarragona. Parés aseguró que, en términos generales, el balance es positivo, a pesar de admitir las dificultades propias de este periodo: «El mercado de invierno es complicado. La mejora tiene que ser continua y siempre hay margen para hacerlo mejor».

A pesar de eso, el club admite que han quedado deberes pendientes y algunas situaciones con impacto directo a la plantilla. La principal, el no fichaje de un delantero: «Podría haber llegado algún refuerzo ofensivo más, pero la situación no lo ha permitido», explicó Parés. El secretario técnico reconoció que los condicionantes económicos han sido determinantes: «Les salidas han sido complejas y había que encontrar un equilibrio económico, ya que el club acarrea unas pérdidas anunciadas en diciembre».

Precisamente en el apartado de salidas está donde ha quedado más trabajo por hacer, especialmente en los casos de jugadores que no parecen tener un papel relevante para Cristóbal Parralo, como Christos Almpanis y Sergio Santos.

Les no salidas

Con respecto a Almpanis, Parés defendió su continuidad: «Nunca se ha planteado su salida. Fue un jugador importante en la Andorra y el reto es recuperar su mejor nivel. Todavía no lo hemos conseguido, pero confiamos». Diferente es el caso de Sergio Santos. El lateral no viajó a Alcorcón porque se esperaba que su salida fuera inminente: «Parecía una operación cerrada, pero todavía no se ha concretado. El mercado en el extranjero continúa abierto y veremos cómo evoluciona», apuntó Parés.

Aunque el mercado español ya está cerrado, la salida de Sergio Santos todavía es posible. En cualquier caso, el margen temporal es reducido y cualquier movimiento se tendría que producir en los próximos días. Si se confirma su marcha, el Nàstic liberaría una ficha y podría acudir al mercado de jugadores libres para reforzar la plantilla, como ya hizo con Álvaro García. Esta opción no se descarta: «Siempre estamos abiertos a mejorar, pero tiene que ser viable económicamente. Ahora queremos cerrar este capítulo e ir todos en una», afirmó Parés. Eso sí, primero ha de salir Santos, que es una posibilidad que puede que no ocurra.

El caso Álex Jiménez

El otro frente abierto es el de Álex Jiménez. Parés explicó que «es un jugador que acaba contrato en junio y llegó una oferta por su traspaso. Contamos con él al 100%, pero se tenía que valorar la propuesta. Finalmente, el jugador la descartó». Su posible salida habría sido vinculada a la llegada de un delantero centro: «El club estaba preparado para incorporar a un ‘9’, lo teníamos ligado, pero la operación no se acabó dando», concluyó, sin revelar el nombre del jugador.