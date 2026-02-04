Les primeras palabras del fichaje francés del Nàstic Keyliane: «Llego cargado de confianza»

El Nàstic de Tarragona ha presentado este miércoles por la mañana sus últimas incorporaciones: Pedro Alcalá y Keyliane Abdallah. El futbolista francés era una de las grandes incógnitas del mercado de invierno. Considerado uno de los talentos mejor cuidados del Olympique de Marsella, lucirá el dorsal 7, un número de peso, y se ha mostrado cargado de confianza en su presentación.

«Tarragona es una ciudad que se parece mucho a Marsella. Me siento a gusto y vengo a vivir una experiencia profesional que supone un paso adelante en mi carrera. Desde el momento que apareció la opción, vi que el Nàstic era la mejor elección», destacó Keyliane en francés, con la ayuda de un intérprete.

El extremo se define como un jugador «veloz, con profundidad, juego rápido y capacidad para aportar mucho en los duelos individuales». Llega a Tarragona después de recibir numerosos mensajes de aficionados de la Marsella, que lo animan a brillar para volver a Francia más fuerte. Una situación que, según asegura, «me da todavía más confianza. Vengo a aprender mucho de esta experiencia y a salir reforzado. Daré el máximo sin perder ni un solo minuto».

De hecho, este mismo miércoles ha participado en su primer entrenamiento con el equipo y afirma sentirse «preparado para darlo todo desde el primer momento».

Keyliane llega a un club inmerso en una situación exigente, poco amable para las jóvenes promesas, donde los resultados inmediatos son una obligación y la presión es elevada. «Llego con plena confianza en mí mismo y en el resto de compañeros. No considero que la presión se me afecte. Como jugadores profesionales, tenemos que darlo todo desde el primer minuto,» ha remarcado.

Con el dorsal 7 en la espalda, heredado de David Juncà, el francés se presenta como la gran incógnita de este mercado de invierno. Talento no le falta; ahora habrá que ver como se adapta al equipo y a la categoría y si puede acabar convirtiéndose en la gran sorpresa de la temporada.