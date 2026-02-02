Oficial: Keyliane Abdallah llega cedido al Nàstic

El joven Keyliane Abdallah con la camiseta de la Marsella.Cedida

El Gimnàstic de Tarragona y el Olympique de Marseille cierran la cesión de Keyliane Abdallah (Kani-Kéli, Mayotte, Francia, 5 de abril del 2006) hasta junio de 2026.

El joven extremo se está formando deportivamente a las categorías inferiores del Olympique Marsella y el curso 2023/2024 debutó en la Ligue 1 con sólo 18 años. Mientras que el pasado septiembre, se estrenó con el combinado francés sub20 en un duelo contra la Selección Española.

A sus 19 años, la nueva incorporación destaca por ser un extremo rápido y hábil, capaz de recibir en el pie y corre al espacio para llegar hasta línea de fondo con buena capacidad para asistir.

El jugador se ejercitará con los nuevos compañeros en la sesión programada para este miércoles, a las 10.30 horas, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. En los próximos días se realizará la presentación oficial.