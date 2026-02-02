El Nàstic da por cerrado el mercado de fichajes con la última incorporación de Abdallah

El Nàstic de Tarragona da por cerrado el mercado de fichajes. Aunque todavía quedan unas pocas horas para que se cierre definitivamente, según ha podido saber Diari Més, el club grana no prevé realizar ningún movimiento más antes de que se baje la persiana.

La última incorporación ha sido la de Keyliane Abdallah, que se convierte en el último refuerzo de un mercado en que el Nàstic ha llevado a cabo un total de siete movimientos. En el apartado de entradas, la entidad ha incorporado a cinco futbolistas: Aitor Gelardo, Ander Zoilo, Hugo Pérez, Pedro Alcalá y el mismo Abdallah. Con respecto a las salidas, el club ha rescindido los contratos de David Juncà y Wilfrid Kaptoum, mientras que las lesiones de larga duración de César Morgado y Álvaro García han permitido habilitar fichas, un hecho clave para poder inscribir los nuevos refuerzos.

Sin delantero

Finalmente, el Nàstic se quedará sin incorporar a ningún delantero centro en este tramo final del mercado. La voluntad de la conjunta grana era reforzar esta posición con un ‘9’ que complementara la llegada del extremo procedente de la Marsella, pero las diferentes opciones que se han valorado no han acabado de cuajar. Tanto las limitaciones económicas como la falta de fichas disponibles han condicionado las operaciones, en un contexto de mercado complejo y con poco margen de maniobra.

La última alternativa fue Sergio Castel, un perfil que encajaba en las necesidades deportivas del equipo, pero la operación no llegó a ser viable y se acabó descartando. Así, el cuerpo técnico tendrá que afrontar el resto de la temporada sin este refuerzo específico en la punta de ataque.

Sin salidas inesperadas

Tampoco se ha podido activar la rampa de salida. Sergio Santos era uno de los jugadores con más opciones de abandonar el club y, de hecho, ni siquiera viajó a Alcorcón, pero su marcha no se ha acabado concretando y el Nàstic no ha podido liberar ninguna ficha. En una situación similar se encontraba Álex Jiménez, con que aparecía como una posible opción bisiesta, aunque esta vía tampoco ha prosperado, añadiendo más dificultades a la gestión del mercado.

De esta manera, el Nàstic ya tiene definido el plantell con que acabará la temporada. Para bien o para mal, la conjunta grana tendrá que afrontar el reto con los futbolistas actuales, confiando en una mejora colectiva del rendimiento para alcanzar primero el objetivo de la permanencia y, una vez garantizado, ver hasta dónde puede llegar el equipo.