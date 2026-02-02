Keyliane Abdallah, el extremo de la Marsella que apunta a reforzar el Nàstic

El acuerdo firmado entre el Olympique de Marsella y el Nàstic tendrá los primeros frutos hoy mismo. El extremo Keyliane Abdallah se incorporará al club grana hasta el final de temporada. Medios franceses ya apuntan al fichaje y, según ha podido saber Diari Més, se espera sellar el acuerdo en las próximas horas, sin esperar a las últimas horas del mercado.

Abdallah es un extremo derecho de 19 años que el último verano destacó en el filial de la Marsella. Hace unos meses firmó el primer contrato profesional en el club francés, donde jugó en los partidos amistosos. Este año ha jugado media temporada con el filial de Nacional 3 de Francia, así como partidos de la UEFA Youth League. En total, ha marcado tres goles y ha alcanzado dos asistencias. Uno de estos goles fue en la Youth League, donde ayudó a clasificar su equipo a la siguiente fase. De hecho, si llega al Nàstic, se perderá la eliminatoria de decimosextos contra el Real Madrid.

Abddallah ocupará la última ficha sub-23 que guarda el club grana y se presenta como una opción de talento por la banda derecha. De hecho, en los últimos partidos se ha demostrado que el Nàstic necesita desequilibrio y confianza en ataque. El extremo francés llegará a Tarragona con la motivación de hacer un buen tramo final de temporada lejos de un filial para dar un paso adelante a su carrera.

El Nàstic trabaja al cerrar este acuerdo que significaría poner en hechos el acuerdo firmado en diciembre. Este no será el único movimiento del último día de mercado y el Nàstic todavía trabaja con un delantero.