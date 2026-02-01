Fútbol
Final: El Nàstic salva un punto contra el Alcorcón
Alcorcón
Pola (6')
Finalizado
1
1
Nàstic
Fuentes (86')
Final
Juanda Fuentes salva un punto.
Tarjeta amarilla del Nàstic
La ve Moi Delgado.
Centro de Jardí y Juanda ejecuta
Una tenía que tener el Nàstic. Centro lateral de Jardí y Juanda sorprende a todo el mundo desde el segundo palo para rematar hacia dentro.
GOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!
Cambio del Alcorcón
Entra Vacas por Omar.
Cambio del Alcorcón
Entra Borja Martínez por Carmona.
Al travesaño Baselga
Centro lateral y solo dentro del área Baselga xuta al travesaño. No sale nada.
Tarjeta amarilla para el Alcorcón
La voz Carmona.
La tiene el Alcorcón
Remate cruzado de Carmona que sale fuera por poco.
Debuta Alcalá
Entra el fichaje Pedro Alcalá por Alba.
Córner
Peina a Óscar Sanz y la pelota paso peligrosamente cerca de la portería de Rebollo.
Falta peligrosa para el Alcorcón
Cerca del córner, perfecto para un centro. Mal Moi Delgado.
Cambio del Nàstic
Entra Cedric por Álex Jiménez.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve David Alba.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Óscar Sanz.
Triple cambio del Nàstic
Entran Pujol, Subirats y Fuentes por Gelardo, Camus y Hugo Pérez.
Descanso
Derrota y las sensaciones no son buenas.
No hay criterio
No se ordena y no sabe como atacar. Pierde pelotas en pasadas perdidas.
Tarjeta amarilla para el Alcorcón
La ve Rojas.
Se salva el Nàstic
Intento de chute que sale por encima del travesaño. El Nàstic ni pasa de medio del campo ni hace tres pasadas seguidas.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Gelardo, que provoca una falta peligrosa.
Vuela Dani Rebollo
Salta con todo Dani Rebollo y evita el gol de falta. Córner.
Falta peligrosa para el Alcorcón
El árbitro ve manos de Jiménez en el rechazo. Falta perfecta para un golazo directo de falta.
Nuevo córner para el Alcorcón
No mantiene la pelota el Nàstic.
Peligro en cada centro
Si el Alcorcón centra, el Nàstic tiembla. Segundo córner consecutivo.
¡Álex Jiménez!
Centro de Jardí en el segundo palo que remata al murciano y la pelota pasa a unos milímetros del palo derecho.
Nada
Centro de Jardí que no llega nadie a rematar.
Falta peligrosa para el Nàstic
Falta de Marchán sobre Jiménez. A unos metros del vértice del área, perfecta para un centro.
Vuelve a avisar el Alcorcón
Contraataque rápido del Alcorcón. Tres pasadas y Vladys se ha plantado solo delante Rebollo. No remata, por suerte.
Ha tenido el segundo el Alcorcón
Centro lateral y Tarsi completamente solo dentro del área y falla el tiro.
Se hunde el Nàstic
El equipo muestra su fragilidad. Poco contundente en defensa y psicológicamente tocado. No está controlando el partido.
Muy fácil
Centrada lateral y el central Pola salta por encima de los defensores para rematar a placer. Fácil y sencillo.
Gol del Alcorcón
Primer córner para el Alcorcón
Minutos igualados con poca progresión con la pelota.
Empieza el partido
Mueve la pelota el Nàstic
Un centenar de nastiquers a Municipal de Santo Domingo
La afición del Nàstic se ha desplazado para animar su equipo contra el Alcorcón. Un centenar de entradas vendidas que tiñen de rojo las gradas.
Nuevos en el banquillo
Pedro Alcalá, último fichaje del Nàstic, está presente en el banquillo grana. El central de 36 años sólo ha entrenado un par de sesiones, pero ya es con el equipo. Por otra parte, Pol Cid, mediocampista de la Pobla, se ha ganado la convocatoria y esperará su oportunidad desde el banquillo, igual que Oriol Subirats. La ausencia destacada es la de Sergio Santos, uno de los candidatos al salir.
Reencuentro con Pol Domingo
El Nàstic se vuelve a encontrar con la exgrana Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès, muy amado|estimado por la afición, es el lateral derecho titular del Alcorcón y hoy no pondrá las cosas fáciles.
Ganar y sonreír o perder y drama
La tabla de clasificación del grupo 2 de la Primera Federación está bien igualada. Una victoria grana colocaría el Nàstic noveno a dos puntos del play-off. Con 31 puntos, estaría igualado con el Hércules, Real Murcia y Antequera, todos con el average desfavorable de momento. Una derrota podría llegar a dejar el Nàstic en descenso. Con todo, la victoria momentánea del Sabadell contra el Torremolinos deja el descenso a la misma distancia: dos puntos.
Banquillo local
Martí (PS), Arcos, Iván Pérez, Sergio Nieto; Borja Martínez, Vacas, Aparicio, Raúl Blanco y Everson.
Once del Alcorcón
Ayesa (P), Pol Domingo, Pola, rojas, Samu, Marchán, Tarsi, Yael, Carmona, Omar y Vladys.
Banquillo con los fichajes
Fuidias (PS), Zoilo, Alcalá, Mángel, Cedric, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Enric Pujol, Oriol Subirats y Pol Cid.
¡Once del Nàstic! Parralo repite
Dani Rebollo, Sergio Camus, David Alba, Hugo Pérez, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez y Marcos Baselga.
¡El duelo entre el Nàstic y el Alcorcón está a punto de empezar!
Nàstic y Alcorcón tienen esta noche una lucha en el barro. El conjunto de Cristóbal Parralo quiere sumar una nueva victoria para estabilizar el proyecto. Los tres puntos contra el Ibiza supuso coger oxígeno para evitar un drama todavía mayor, pero no se convenció. Ahora, toca volver a triunfar en una plaza difícil.