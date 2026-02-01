Diari Més

Final: El Nàstic salva un punto contra el Alcorcón

Alcorcón

Pola (6')

Nàstic

Fuentes (86')

Árbitro: Ignacio de Santisteban (sevillano)
David Alba durant el partit.

Tarragona

Final

Juanda Fuentes salva un punto.

Tarjeta amarilla del Nàstic

La ve Moi Delgado.

Centro de Jardí y Juanda ejecuta

Una tenía que tener el Nàstic. Centro lateral de Jardí y Juanda sorprende a todo el mundo desde el segundo palo para rematar hacia dentro.

GOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!

Cambio del Alcorcón

Entra Vacas por Omar.

Cambio del Alcorcón

Entra Borja Martínez por Carmona.

Al travesaño Baselga

Centro lateral y solo dentro del área Baselga xuta al travesaño. No sale nada.

Tarjeta amarilla para el Alcorcón

La voz Carmona.

La tiene el Alcorcón

Remate cruzado de Carmona que sale fuera por poco.

Debuta Alcalá

Entra el fichaje Pedro Alcalá por Alba.

Córner

Peina a Óscar Sanz y la pelota paso peligrosamente cerca de la portería de Rebollo.

Falta peligrosa para el Alcorcón

Cerca del córner, perfecto para un centro. Mal Moi Delgado.

Cambio del Nàstic

Entra Cedric por Álex Jiménez.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve David Alba.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Óscar Sanz.

Triple cambio del Nàstic

Entran Pujol, Subirats y Fuentes por Gelardo, Camus y Hugo Pérez.

Descanso

Derrota y las sensaciones no son buenas.

No hay criterio

No se ordena y no sabe como atacar. Pierde pelotas en pasadas perdidas.

Tarjeta amarilla para el Alcorcón

La ve Rojas.

Se salva el Nàstic

Intento de chute que sale por encima del travesaño. El Nàstic ni pasa de medio del campo ni hace tres pasadas seguidas.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Gelardo, que provoca una falta peligrosa.

Vuela Dani Rebollo

Salta con todo Dani Rebollo y evita el gol de falta. Córner.

Falta peligrosa para el Alcorcón

El árbitro ve manos de Jiménez en el rechazo. Falta perfecta para un golazo directo de falta.

Nuevo córner para el Alcorcón

No mantiene la pelota el Nàstic.

Peligro en cada centro

Si el Alcorcón centra, el Nàstic tiembla. Segundo córner consecutivo.

¡Álex Jiménez!

Centro de Jardí en el segundo palo que remata al murciano y la pelota pasa a unos milímetros del palo derecho.

Nada

Centro de Jardí que no llega nadie a rematar.

Falta peligrosa para el Nàstic

Falta de Marchán sobre Jiménez. A unos metros del vértice del área, perfecta para un centro.

Vuelve a avisar el Alcorcón

Contraataque rápido del Alcorcón. Tres pasadas y Vladys se ha plantado solo delante Rebollo. No remata, por suerte.

Ha tenido el segundo el Alcorcón

Centro lateral y Tarsi completamente solo dentro del área y falla el tiro.

Se hunde el Nàstic

El equipo muestra su fragilidad. Poco contundente en defensa y psicológicamente tocado. No está controlando el partido.

Muy fácil

Centrada lateral y el central Pola salta por encima de los defensores para rematar a placer. Fácil y sencillo.

Gol del Alcorcón

Primer córner para el Alcorcón

Minutos igualados con poca progresión con la pelota.

Empieza el partido

Mueve la pelota el Nàstic

Un centenar de nastiquers a Municipal de Santo Domingo

La afición del Nàstic se ha desplazado para animar su equipo contra el Alcorcón. Un centenar de entradas vendidas que tiñen de rojo las gradas.

Nuevos en el banquillo

Pedro Alcalá, último fichaje del Nàstic, está presente en el banquillo grana. El central de 36 años sólo ha entrenado un par de sesiones, pero ya es con el equipo. Por otra parte, Pol Cid, mediocampista de la Pobla, se ha ganado la convocatoria y esperará su oportunidad desde el banquillo, igual que Oriol Subirats. La ausencia destacada es la de Sergio Santos, uno de los candidatos al salir.

Reencuentro con Pol Domingo

El Nàstic se vuelve a encontrar con la exgrana Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès, muy amado|estimado por la afición, es el lateral derecho titular del Alcorcón y hoy no pondrá las cosas fáciles.

Ganar y sonreír o perder y drama

La tabla de clasificación del grupo 2 de la Primera Federación está bien igualada. Una victoria grana colocaría el Nàstic noveno a dos puntos del play-off. Con 31 puntos, estaría igualado con el Hércules, Real Murcia y Antequera, todos con el average desfavorable de momento. Una derrota podría llegar a dejar el Nàstic en descenso. Con todo, la victoria momentánea del Sabadell contra el Torremolinos deja el descenso a la misma distancia: dos puntos.

Banquillo local

Martí (PS), Arcos, Iván Pérez, Sergio Nieto; Borja Martínez, Vacas, Aparicio, Raúl Blanco y Everson.

Once del Alcorcón

Ayesa (P), Pol Domingo, Pola, rojas, Samu, Marchán, Tarsi, Yael, Carmona, Omar y Vladys.

Banquillo con los fichajes

Fuidias (PS), Zoilo, Alcalá, Mángel, Cedric, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Enric Pujol, Oriol Subirats y Pol Cid.

¡Once del Nàstic! Parralo repite

Dani Rebollo, Sergio Camus, David Alba, Hugo Pérez, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez y Marcos Baselga.

¡El duelo entre el Nàstic y el Alcorcón está a punto de empezar!

Nàstic y Alcorcón tienen esta noche una lucha en el barro. El conjunto de Cristóbal Parralo quiere sumar una nueva victoria para estabilizar el proyecto. Los tres puntos contra el Ibiza supuso coger oxígeno para evitar un drama todavía mayor, pero no se convenció. Ahora, toca volver a triunfar en una plaza difícil.

