Final: El Nàstic salva un punto contra el Alcorcón

90' Final 22:29 01/02/2026 22:29 01/02/2026 Juanda Fuentes salva un punto.

90' Tarjeta amarilla del Nàstic 22:21 01/02/2026 22:21 01/02/2026 La ve Moi Delgado.

87' Centro de Jardí y Juanda ejecuta 22:18 01/02/2026 22:18 01/02/2026 Una tenía que tener el Nàstic. Centro lateral de Jardí y Juanda sorprende a todo el mundo desde el segundo palo para rematar hacia dentro.

86' GOOOOOOOL DEL NÀSTIC !!! 22:17 01/02/2026 22:17 01/02/2026

81' Cambio del Alcorcón 22:11 01/02/2026 22:11 01/02/2026 Entra Vacas por Omar.

75' Cambio del Alcorcón 22:06 01/02/2026 22:06 01/02/2026 Entra Borja Martínez por Carmona.

73' Al travesaño Baselga 22:03 01/02/2026 22:03 01/02/2026 Centro lateral y solo dentro del área Baselga xuta al travesaño. No sale nada.

71' Tarjeta amarilla para el Alcorcón 22:03 01/02/2026 22:03 01/02/2026 La voz Carmona.

70' La tiene el Alcorcón 22:01 01/02/2026 22:01 01/02/2026 Remate cruzado de Carmona que sale fuera por poco.

69' Debuta Alcalá 22:00 01/02/2026 22:00 01/02/2026 Entra el fichaje Pedro Alcalá por Alba.

65' Córner 21:56 01/02/2026 21:56 01/02/2026 Peina a Óscar Sanz y la pelota paso peligrosamente cerca de la portería de Rebollo.

64' Falta peligrosa para el Alcorcón 21:55 01/02/2026 21:55 01/02/2026 Cerca del córner, perfecto para un centro. Mal Moi Delgado.

58' Cambio del Nàstic 21:50 01/02/2026 21:50 01/02/2026 Entra Cedric por Álex Jiménez.

55' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:46 01/02/2026 21:46 01/02/2026 La ve David Alba.

50' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:40 01/02/2026 21:40 01/02/2026 La ve Óscar Sanz.

46' Triple cambio del Nàstic 21:21 01/02/2026 21:21 01/02/2026 Entran Pujol, Subirats y Fuentes por Gelardo, Camus y Hugo Pérez.

45' Descanso 21:20 01/02/2026 21:20 01/02/2026 Derrota y las sensaciones no son buenas.

44' No hay criterio 21:18 01/02/2026 21:18 01/02/2026 No se ordena y no sabe como atacar. Pierde pelotas en pasadas perdidas.

40' Tarjeta amarilla para el Alcorcón 21:14 01/02/2026 21:14 01/02/2026 La ve Rojas.

34' Se salva el Nàstic 21:07 01/02/2026 21:07 01/02/2026 Intento de chute que sale por encima del travesaño. El Nàstic ni pasa de medio del campo ni hace tres pasadas seguidas.

33' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:06 01/02/2026 21:06 01/02/2026 La ve Gelardo, que provoca una falta peligrosa.

32' Vuela Dani Rebollo 21:05 01/02/2026 21:05 01/02/2026 Salta con todo Dani Rebollo y evita el gol de falta. Córner.

30' Falta peligrosa para el Alcorcón 21:04 01/02/2026 21:04 01/02/2026 El árbitro ve manos de Jiménez en el rechazo. Falta perfecta para un golazo directo de falta.

29' Nuevo córner para el Alcorcón 21:03 01/02/2026 21:03 01/02/2026 No mantiene la pelota el Nàstic.

25' Peligro en cada centro 20:59 01/02/2026 21:04 01/02/2026 Si el Alcorcón centra, el Nàstic tiembla. Segundo córner consecutivo.

22' ¡ Álex Jiménez ! 20:56 01/02/2026 20:56 01/02/2026 Centro de Jardí en el segundo palo que remata al murciano y la pelota pasa a unos milímetros del palo derecho.

20' Nada 20:54 01/02/2026 20:54 01/02/2026 Centro de Jardí que no llega nadie a rematar.

19' Falta peligrosa para el Nàstic 20:53 01/02/2026 20:53 01/02/2026 Falta de Marchán sobre Jiménez. A unos metros del vértice del área, perfecta para un centro.

15' Vuelve a avisar el Alcorcón 20:50 01/02/2026 20:50 01/02/2026 Contraataque rápido del Alcorcón. Tres pasadas y Vladys se ha plantado solo delante Rebollo. No remata, por suerte.

13' Ha tenido el segundo el Alcorcón 20:47 01/02/2026 20:47 01/02/2026 Centro lateral y Tarsi completamente solo dentro del área y falla el tiro.

10' Se hunde el Nàstic 20:44 01/02/2026 20:44 01/02/2026 El equipo muestra su fragilidad. Poco contundente en defensa y psicológicamente tocado. No está controlando el partido.

7' Muy fácil 20:41 01/02/2026 20:41 01/02/2026 Centrada lateral y el central Pola salta por encima de los defensores para rematar a placer. Fácil y sencillo.

6' Gol del Alcorcón 20:40 01/02/2026 20:40 01/02/2026

5' Primer córner para el Alcorcón 20:39 01/02/2026 20:39 01/02/2026 Minutos igualados con poca progresión con la pelota.

1' Empieza el partido 20:29 01/02/2026 20:29 01/02/2026 Mueve la pelota el Nàstic

Un centenar de nastiquers a Municipal de Santo Domingo 20:15 01/02/2026 20:15 01/02/2026 La afición del Nàstic se ha desplazado para animar su equipo contra el Alcorcón. Un centenar de entradas vendidas que tiñen de rojo las gradas.

Nuevos en el banquillo 20:10 01/02/2026 20:10 01/02/2026 Pedro Alcalá, último fichaje del Nàstic, está presente en el banquillo grana. El central de 36 años sólo ha entrenado un par de sesiones, pero ya es con el equipo. Por otra parte, Pol Cid, mediocampista de la Pobla, se ha ganado la convocatoria y esperará su oportunidad desde el banquillo, igual que Oriol Subirats. La ausencia destacada es la de Sergio Santos, uno de los candidatos al salir.

Reencuentro con Pol Domingo 19:57 01/02/2026 19:57 01/02/2026 El Nàstic se vuelve a encontrar con la exgrana Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès, muy amado|estimado por la afición, es el lateral derecho titular del Alcorcón y hoy no pondrá las cosas fáciles.

Ganar y sonreír o perder y drama 19:52 01/02/2026 19:52 01/02/2026 La tabla de clasificación del grupo 2 de la Primera Federación está bien igualada. Una victoria grana colocaría el Nàstic noveno a dos puntos del play-off. Con 31 puntos, estaría igualado con el Hércules, Real Murcia y Antequera, todos con el average desfavorable de momento. Una derrota podría llegar a dejar el Nàstic en descenso. Con todo, la victoria momentánea del Sabadell contra el Torremolinos deja el descenso a la misma distancia: dos puntos.

Banquillo local 19:46 01/02/2026 19:46 01/02/2026 Martí (PS), Arcos, Iván Pérez, Sergio Nieto; Borja Martínez, Vacas, Aparicio, Raúl Blanco y Everson.

Once del Alcorcón 19:46 01/02/2026 19:46 01/02/2026 Ayesa (P), Pol Domingo, Pola, rojas, Samu, Marchán, Tarsi, Yael, Carmona, Omar y Vladys.

Banquillo con los fichajes 19:37 01/02/2026 19:37 01/02/2026 Fuidias (PS), Zoilo, Alcalá, Mángel, Cedric, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Enric Pujol, Oriol Subirats y Pol Cid.

¡Once del Nàstic ! Parralo repite 19:36 01/02/2026 19:37 01/02/2026 Dani Rebollo, Sergio Camus, David Alba, Hugo Pérez, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez y Marcos Baselga.