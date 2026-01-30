Confirmado: Pedro Alcalá, nuevo refuerzo del Gimnàstic de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona incorpora al defensa central Pedro Alcalá Guirado (Mazarrón, Murcia, 19 de marzo de 1989) como nuevo fichaje del primer equipo. Después de 12 temporadas ininterrumpidas a 2.ª División A, el murciano defenderá los intereses grana en Primera Federación Versus e-Learning firmando un contrato para lo que queda de campaña.

Alcalá llega libre a Tarragona, después de competir las últimas cuatro temporadas con el FC Cartagena en LaLiga Hypermotion. En su trayectoria destacan los 46 partidos en Primera División, vistiendo los colores del Girona FC y el Cádiz CF. Mientras que cuenta con una amplia trayectoria en la categoría de plata, con más de 280 partidos oficiales disputados en diferentes clubs: Málaga CF, Real Unión, Real Murcia, UE Llagostera, FC Cartagena y Girona FC, con quien alcanzó el ascenso a la máxima categoría.

La nueva incorporación grana aportará carácter, calidad y jerarquía al esquema defensivo de Cristóbal Parralo. Entre sus cualidades destacan el buen juego aéreo con 1.96 m de altura, la fortaleza en los duelos individuales y la capacidad de iniciar el juego con pelota controlada.

La nueva incorporación grana entrenará con los nuevos compañeros en la sesión programada para hoy, a las 10.30 h, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. En los próximos días se anunciará la fecha de su presentación oficial.