NÀSTIC
Confirmado: Pedro Alcalá, nuevo refuerzo del Gimnàstic de Tarragona
El defensa ha firmado un contrato hasta final de temporada
El Gimnàstic de Tarragona incorpora al defensa central Pedro Alcalá Guirado (Mazarrón, Murcia, 19 de marzo de 1989) como nuevo fichaje del primer equipo. Después de 12 temporadas ininterrumpidas a 2.ª División A, el murciano defenderá los intereses grana en Primera Federación Versus e-Learning firmando un contrato para lo que queda de campaña.
Alcalá llega libre a Tarragona, después de competir las últimas cuatro temporadas con el FC Cartagena en LaLiga Hypermotion. En su trayectoria destacan los 46 partidos en Primera División, vistiendo los colores del Girona FC y el Cádiz CF. Mientras que cuenta con una amplia trayectoria en la categoría de plata, con más de 280 partidos oficiales disputados en diferentes clubs: Málaga CF, Real Unión, Real Murcia, UE Llagostera, FC Cartagena y Girona FC, con quien alcanzó el ascenso a la máxima categoría.
La nueva incorporación grana aportará carácter, calidad y jerarquía al esquema defensivo de Cristóbal Parralo. Entre sus cualidades destacan el buen juego aéreo con 1.96 m de altura, la fortaleza en los duelos individuales y la capacidad de iniciar el juego con pelota controlada.
La nueva incorporación grana entrenará con los nuevos compañeros en la sesión programada para hoy, a las 10.30 h, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. En los próximos días se anunciará la fecha de su presentación oficial.