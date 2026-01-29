El veterano Pedro Alcalá apunta a reforzar la defensa del Nàstic

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona mueve una ficha más en este mercado de invierno y apunta a sumar la incorporación de Pedro Alcalá, según ha adelantado el periodista Ángel García. El veterano central refuerza la retaguardia con un perfil experimentado y carácter y llenará la ficha de César Morgado, que el club ya ha dado de baja.

Alcalá (Mazarrón, de 36 años) llegaría al Nàstic libre después de dejar el Cartagena el pasado verano. El murciano acumula más de 250 partidos a Segunda División, la mayoría defendiendo la camiseta del Gerona, con el cual luchó en dos play-offs de ascenso, y también con el Cartagena, donde estuvo el capitán del equipo. La última temporada, erigió este rol de líder en un equipo murciano que acabó el descenso de la categoría.

Este jueves, el club también se ha movido con César Morgado, el cual ha dado de baja y la ficha lo ocupará Alcalá. Morgado se recupera de la lesión vascular y, aunque el miércoles el secretario técnico Sergi Parés dio un margen de 2 o 3 meses de baja, finalmente, no jugará más con el Nàstic esta temporada.