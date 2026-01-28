El Nàstic, pendiente de César Morgado: «De momento, tiene que parar dos o tres meses»

El Nàstic de Tarragona continúa pendiente de la vuelta de César Morgado, aunque el pesimismo crece a medida que pasan las semanas. Hace un mes, el club grana anunció que sufre una lesión vascular en el pie, una situación de salud más difícil de calibrar que un golpe en una pierna o cualquier otra lesión habitual en el deporte. De momento, el secretario técnico Sergi Parés indicó que «tiene que parar dos o tres meses».

Que el Nàstic necesite un refuerzo más en defensa es por la incógnita de César Morgado. El jugador afronta un problema de salud que lo ha alejado de los terrenos de juego de forma indefinida. Que tenga que parar un par de meses, teniendo en cuenta lo que queda de la temporada, significa que el Nàstic perdería al defensor casi todo el que queda de curso.

En este sentido, el club mantuvo la cautela, sin valorar la opción de prescindir su ficha como ya se hizo con Álvaro García: «Tenemos que estar pendientes de la evolución. A nivel médico nos lo acabarán de aclarar, porque eso no es como cualquier otra lesión habitual, depende de su evolución».

De momento, el Nàstic cuenta con un jugador menos en la retaguardia y se busca activamente un refuerzo en defensa. Eso sí, sin descartar –oficialmente– que Óscar Sanz y Mángel Prendes pueden ocupar la posición en un momento dado.