El Nàstic descarta la opción d'Aleix Coch a la defensa

El Nàstic de Tarragona no fichará a Aleix Coch. El central tarraconense no reforzará la defensa de la conjunta grana este mercado de invierno y se quedará en Algeciras, tal como ha indicado el secretario técnico Sergi Parés durante la rueda de prensa de presentación de los tres fichajes.

«Es un jugador que nos ha interesado porque es de la casa y traer jugadores del territorio es nuestra filosofía. Con todo, tiene contrato y el club en el cual está no lo deja salir, así que es una situación que descartamos,» subrayaba Parés.

La salida de Coch de l'Algeciras ha sido complicada desde su planteamiento. El pasado lunes, Diari Més ya apuntó que la situación del club andaluz es más que complicada. Algeciras no puede fichar a causa de las deudas económicas que arrastra, así que tampoco dejará salir, incluso cuando Coch no es titular hoy día. El hecho de no poder llenar el agujero que dejaría al tarraconense es clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

De esta manera, Parés apuntó que el club ya está buscando alternativas y, de hecho, no descarta –y se tiene muy presente– la opción que lo refuerza la defensa sea la reconversión de Óscar Sanz o Mángel Prendes.

De momento, el mercado de invierno está abierto hasta a medianoche del lunes 2 de febrero.