El Nàstic encuentra brotes verdes en defensa con Hugo Pérez mientras busca a otro central

El Nàstic arranca la última semana de enero con cierta tranquilidad en los entrenamientos después de la victoria, pero en plena ebullición en los despachos. La dirección deportiva, ahora encabezada por Sergi Parés, ultima el mercado de invierno para encontrar a un central experimentado y líder que pueda suplir en un César Morgado que parece lejos de poder volver. Por otra parte, quien mostró brotes verdes fue Hugo Pérez en su debut el pasado sábado.

El duelo contra el Ibiza fue engañoso para valorar la defensa del Nàstic. Sobre todo porque el conjunto balear tuvo ocasiones claras de gol para llevarse la victoria, haciendo sufrir al equipo sobre todo por las bandas. Con todo, el fichaje Hugo Pérez dejó buenas sensaciones.

Con sólo media semana de entrenamientos, Pérez entró directo al once. Durante el duelo, se mostró confiado y resolutivo en los duelos, así como decidido con la pelota. Queda ver su evolución, en tanto que no pudo acabar el partido. Parralo gestionó los minutos del central porque no ha tenido continuidad durante la temporada y entrar de golpe con la máxima contundencia puede tener riesgo de lesión. De todos modos, parece que con el nivel mostrado no tendrá problemas al ser titular indiscutible.

Pendientes d'Aleix Coch

El Nàstic busca a un nuevo central y Aleix Coch está en el punto de mira. El tarraconense es el símbolo que el equipo necesita: un jugador fogueado a la categoría, de la casa y capaz de impregnar de valores al vestuario. Con todo, según ha podido saber Diari Més, es una situación, que, hoy día, es complicada.

Aunque ha perdido la titularidad, Coch es un hombre de confianza para el técnico del Algeciras. Además, aquí entra también el aspecto económico. El club andaluz no puede fichar este mercado de invierno por deudas económicas. La entidad asume que no puede fichar, así que no está predispuesta a dejar salir una pieza que no podría suplir. Con todo, las urgencias del mercado de invierno pueden cambiar de un día para otro y el Nàstic no renuncia a nada. Más difícil está la situación de Nacho González. A pesar de su rol discreto –se quedó sin jugar el sábado–, el técnico del Ibiza Miguel Álvarez destacó en rueda de prensa que conoce el interés grana por el jugador, pero que el club y él mismo no está dispuesto a dejarlo marcharse.