Final: Victoria necesaria del Nàstic

95' FINAL 22:55 24/01/2026 22:55 24/01/2026 Victoria partida y necesaria del Nàstic.

94' DANI REBOLLO 22:53 24/01/2026 22:53 24/01/2026 Mano a mano final de Castillo que para a Dani Rebollo.

88' PERO CEDRIC ... 22:48 24/01/2026 22:48 24/01/2026 Sale sol al contraataque Cedric. Él solo. Ante el portero. Primero va tan lento que lo coge un defensa, recorta mal y falla el tiro y acaba haciendo falta en ataque. Inexplicable.

86' Cambio del Ibiza 22:46 24/01/2026 22:46 24/01/2026 Entra Jose Albert e Izan por Kembo y Valls.

83' A rezar 22:43 24/01/2026 22:43 24/01/2026 Todo para el Ibiza. Castillo a solas en el área pequeña tiene el gol en las botas y Montalvo la saca milagrosamente. Queda rezar y sufrir.

80' Cambio del Nàstic 22:39 24/01/2026 22:39 24/01/2026 Entra Cedric por Baselga.

79' A sufrir 22:38 24/01/2026 22:38 24/01/2026 Córner tras córner para el Ibiza.

75' Tímido contraataque 22:35 24/01/2026 22:35 24/01/2026 Baselga recoge una pasada en largo d'Agus y busca el tiro, se marcha desviado.

70' Lo ha tenido el Ibiza . 22:29 24/01/2026 22:31 24/01/2026 Golpe de espuela y Svensson, solo ante Dani Rebollo, cruza demasiado el tiro y este sale lamiendo el palo derecho.

67' Triple Cambio del Nàstic 22:27 24/01/2026 22:28 24/01/2026 Entran Enric Pujol, Agus Gutiérrez y Pau Martínez por Hugo Pérez, Álex Jiménez y Aitor Gelardo.

66' Doble amarilla 22:26 24/01/2026 22:29 24/01/2026 La ve David Alba i Svensson

63' Cambio del Ibiza 22:22 24/01/2026 22:22 24/01/2026 Entran Svensson y Nsukula por Del Olmo i Sofiane.

62' Un Nàstic diferente 22:22 24/01/2026 22:22 24/01/2026 Regala la pelota y la posesión. Se encierra detrás. Cuenta con eso.

59' No hay penalti 22:19 24/01/2026 22:19 24/01/2026 Reclama el VAR el Ibiza por un agarrón en el área. El árbitro revisa y dice que no hay nada. El agarrón era muy leve y el central del Ibiza se deja caerse.

59' Cambio del Nàstic 22:18 24/01/2026 22:18 24/01/2026 Se marcha Jardí y entra Juanda Fuentes.

51' Muy estáticos 22:10 24/01/2026 22:10 24/01/2026 Intenta atacar el Nàstic, pero los jugadores están demasiado estáticos. No buscan el espacio y faltan las ideas.

48' Minutos difíciles 22:08 24/01/2026 22:08 24/01/2026 Paso adelante del Ibiza. Ataques por la izquierda y Moi Delgado superado. De momento, Dani Rebollo ha sacado con los puños los dos tiros. Falta más contundencia.

47' Avisa el Ibiza 22:07 24/01/2026 22:07 24/01/2026 Pérdida grana, pasada entre líneas y remado de Bebé cruzado que para a Dani Rebollo.

46' 3.554 personas en el Nou Estadi 22:05 24/01/2026 22:08 24/01/2026 La entrada más baja del año y quizás del pasado: 3.554 personas.

46' Empieza la segunda mitad 22:04 24/01/2026 22:04 24/01/2026 Juega la pelota el Nàstic.

45' Descanso 21:48 24/01/2026 21:48 24/01/2026 Buena primera parte del Nàstic en general. Trabajo en la presión y control del partido. Ha faltado una pizca más de contundencia cerca del área rival y buscar más a Jaume Jardí. El crack reusense ha marcado por iniciativa propia presionando, pero los ataques grana no pasaban por sus piernas.

43' Control 21:45 24/01/2026 21:46 24/01/2026 Aguanta el Nàstic, bien en la presión y en defensa. Buenas acciones del fichaje Hugo Pérez.

34' Fortuna y golazo 21:39 24/01/2026 21:39 24/01/2026 Pase en largo de Hugo Pérez. Va perdida, sale el portero para rehusar la acción. Jardí, el más listo de la clase, presiona y pone el pie. El portero del Ibiza rehúsa, pero le da la pilotada al cuerpo de Jardí y el rebote va directo al fondo de la red. Un golazo necesario, el primero de 2026 y es del crack grana.

33' GOOOOL DEL NÀSTIC 21:36 24/01/2026 21:36 24/01/2026



32' ¡ Gelardo ! 21:34 24/01/2026 21:34 24/01/2026 Ataque grana que lidera Álex Jiménez. Finalmente es Gelardo quien lo prueba de lejos, pero va fuera.

30' Tarjeta amarilla para el Ibiza 21:32 24/01/2026 21:32 24/01/2026 La ve Bebé.

27' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:29 24/01/2026 21:29 24/01/2026 La ve Óscar Sanz por juego peligroso. Protesta el Nàstic porque Sanz se había anticipado a la acción.

25' Insistencia 21:27 24/01/2026 21:27 24/01/2026 Centro lateral e intento de chilena de Álex Jiménez que sale rehusado. El Nàstic empieza a tocar el área, pero tiene que ser más contundente.

23' ¡ Álex Jiménez ! 21:25 24/01/2026 21:27 24/01/2026 ¡Doble remado de Álex Jiménez, el segundo desde el suelo, y la pelota sale por encima del travesaño!

22' Falta peligrosa para el Nàstic 21:25 24/01/2026 21:25 24/01/2026 A unos metros del vértice del área, perfecto para centrar.

20' El Ibiza no perdona 21:23 24/01/2026 21:23 24/01/2026 Pierde una pelota Gelardo y el Ibiza lo transforma en un contraataque que acaba parando a Dani Rebollo.

17' Falta concretar 21:19 24/01/2026 21:19 24/01/2026 Bien el Nàstic en la presión y control del partido, pero todavía falta hacer un poco más. Falta pisar área y eso está costando de crear.

15' Jugada de estrategia 21:17 24/01/2026 21:17 24/01/2026 Pase en profundidad de Jardí que no atrapa Baselga por poco.

7' Presión alta 21:10 24/01/2026 21:10 24/01/2026 El Ibiza trata de ahogar la creación grana. Camus está frío.

4' A las nubes 21:07 24/01/2026 21:07 24/01/2026 Contraataque grana. Roba el Nàstic y Gelardo sale disparado por la derecha. Pase a la frontal y chute de Álex Jiménez a las nubes.

1' ¡Empieza el partido! 21:03 24/01/2026 21:03 24/01/2026 Mueve la pelota el Ibiza.

Muy juntos 21:02 24/01/2026 21:02 24/01/2026 Todo el equipo del Nàstic se ha juntado para una última arenga antes del partido. Unión.

Tifo y gritos de 'Directiva Dimisión' 20:59 24/01/2026 20:59 24/01/2026 Orgull Grana muestra un tifo indicando 'Del Nàstic somos y seremos'. Al mismo tiempo, se oyen gritos de 'Directiva Dimisión'. Tifo d'Orgull Grana

Jóvenes en el banquillo 20:37 24/01/2026 20:37 24/01/2026 Los jóvenes Agus Gutiérrez y Oriol Subirats están en el banquillo como uno más. Parralo cuenta con ellos más que con algunos otros del primer equipo. Además, también es novedad Ander Zoilo, fichaje grana por el lateral izquierdo.

Movimientos al once grana 20:34 24/01/2026 20:34 24/01/2026 Cambio total al once. Parralo afronta el partido con un 4-3-3 con Gelardo acompañador en Montalvo y Sanz y Hugo Pérez haciendo su debut en el eje de la defensa. Jardí apunta a la derecha.

Retorno de Nacho González 20:27 24/01/2026 20:27 24/01/2026 Nacho González vuelve al Nou Estadi, su casa hace unas temporadas. Sólo estuvo un año, pero dejó huella por su carácter y nivel de juego. La afición le tiene cariño y su retorno con la camiseta grana es todo un sueño. De momento, vuelve con el azul cielo del Ibiza y desde el banquillo.

Banquillo del Ibiza 20:25 24/01/2026 20:25 24/01/2026 Cristian, José Albert, Nacho, Del Pozo, Svensson, Nsukula e Izan.

Once del UD Ibiza 20:22 24/01/2026 20:22 24/01/2026 Ramón Juan, Sergio Díez, Manu Pedreño, Iago Indias, Yann Kembo, Theo Valls, Monjonell, Iván del Olmo, Bebé, Fran Castillo y Sofiane.

Banquillo grana 20:22 24/01/2026 20:22 24/01/2026 Toni Fuidias (PS), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Fernando Torres, Pau Martínez, Christos Almpanis, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujo, Agus Gutiérrez y Oriol Subirats.

Once del Nàstic 20:21 24/01/2026 20:21 24/01/2026 Dani Rebollo, Sergio Camus, Hugo Pérez, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez, Jaume Jardí y Marcos Baselga.