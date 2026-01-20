El Sabadell, rival del Nàstic en la Copa Catalunya

El Nàstic de Tarragona ya conoce a su rival a las semifinales de la Copa Catalunya. El conjunto de Cristóbal Parralo se enfrentará contra el Centre d'Esports Sabadell, el actual flamante campeón de la Primera Federación.

El duelo de la competición autonómica se disputará en la Nova Creu Alta, en tanto que el conjunto arlequinado jugó la última temporada a la Segunda Federación. Será a partido único, sin prórroga y, en caso de empate, yendo directamente a los empates. Este se disputará el 11 o 18 de febrero, fecha exacta para confirmar.

El Nàstic alcanzó el paso a las semifinales después de eliminar a la Montana en cuartos de final con un equipo formado por juveniles y jugadores de la Pobla de Mafumet. Los jóvenes jugadores grana disputaron un duelo a domicilio contra un rival técnico de categoría superior, teniendo en cuenta la diferencia de nivel entre la División de Honor y la liga Elit con respecto a la Tercera Federación. Con un hombre menos por la expulsión de Fuidias, los jóvenes remontaron un 2-0 en el último minuto para alcanzar el billete a la tanda de penaltis.

La apuesta de afrontar la competición con los jóvenes del plantel apunta a repetirse de cara al duelo contra el Sabadell, todo un premio para el esfuerzo de los jugadores del filial.