El Nàstic fulmina al director deportivo Noé Calleja

El Nàstic de Tarragona destituye a Noé Calleja de la dirección deportiva. El asturiano, que asumió el cargo el último verano, ha sido fulminado por el Consejo de Administración del club grana después de los malos resultados acumulados de un proyecto que se considera fallido desde su creación este verano.

Calleja, con experiencia en el Sporting de Gijón y el Getafe, aterrizó este verano con el encargo de confeccionar un equipo capacidad para alcanzar el ascenso directo a Segunda División. Después de la primera vuelta y con dos entrenadores diferentes, se ha evidenciado que la plantilla no es válida por luchar por el objetivo del ascenso de la categoría. De hecho, después de cuatro derrotas consecutivas, el Nàstic ve el abismo del descenso de reojo y, ahora mismo, la salvación es un reto más realista.

Este verano, el proyecto de Calleja empezó con una renovación total del equipo que llegó al play-off el año pasado. Jugadores como Antoñín y Víctor Narro dejaron el equipo dejando atrás un jugoso traspaso y los refuerzos como Cedric Omoigui i Christos Almpanis no han sido ni cerca de su nivel. Además, con Cedric se ha firmado un contrato de tres temporadas. La realidad ha marcado que ninguno de los jugadores contratados ha superado el nivel de los que estaba el año pasado, hecho que lo ha puesto en el punto de mira.

Curiosamente, Calleja se marcha el día que se anuncian los refuerzos de Hugo Pérez y Ander Zoilo, que sumado al refuerzo de Aitor Gelardo, son tres movimientos que ha hecho el asturiano antes de marcharse. Queda pendiente todavía más refuerzos y también agilizar las salidas, pero eso será tarea de Sergi Parés, que ahora asumirá el cargo.