Ander Zoilo, segundo refuerzo del día del Nàstic

El Nàstic de Tarragona vuelve a mover ficha en este martes movido. Después de la incorporación de Hugo Pérez, la conjunta grana cierra un segundo refuerzo con la cesión de Ander Zoilo hasta el final de la temporada.

Zoilo (Beasain, Guipúzcoa, 14 de febrero del 2000), llega procedente del CD Tenerife hasta el final de la temporada. El joven lateral izquierdo se formó deportivamente a las categorías inferiores de la Real Sociedad. Al conjunto donostiarra debutó a 2.ª División A la temporada 2021-2022. Posteriormente, ha seguido su evolución futbolística en Primera Federación, dónde ha sumado más de 100 partidos defendiendo los intereses del CD Calahorra, el mismo Sanse, CD Lugo y CD Tenerife.

A sus 25 años, Ander destaca por ser un lateral con potencia y recorrido por banda. Con proyección ofensiva, rigor táctico y orden defensivo, aportará calidad en el carril izquierdo del esquema táctico de Cristóbal Parralo.