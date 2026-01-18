Sigue en directo el At. Sanluqueño-Nàstic

34' ¡La tiene Jardí ! 21:05 18/01/2026 21:05 18/01/2026 Buena pasada de Álex Jiménez y, en el mano a mano, Jardí ejecuta un tiro con poca potencia que para a Rubén.

29' Para Rebollo 21:00 18/01/2026 21:00 18/01/2026 Remate desde la frontal de Feria que saca a Dani Rebollo. Primera aproximación del Sanluqueño.

25' Jaume Jardí lo prueba desde lejos 20:56 18/01/2026 20:56 18/01/2026 Chute potente casi desde el medio del campo que sale por encima del travesaño.

24' Bien en la presión, bien con el dominio, pero hace falta crecer 20:55 18/01/2026 20:55 18/01/2026 El conjunto grande no deja jugar al Sanluqueño y está acertado en medio del campo, pero se diluye cerca del área contraria con pasadas erráticas.

19' Mucho del Nàstic , pero falta chutar 20:50 18/01/2026 20:50 18/01/2026 Dominio grana. No sale el Sanluqueño de su campo, pero ahora falta acabar las jugadas en la portería de Rubén.

16' Para Domínguez 20:48 18/01/2026 20:48 18/01/2026 Chute desde la frontal de Jardín que vuelve a parar a Rubén Domínguez.

13' Falla Jaume Jardí 20:44 18/01/2026 20:44 18/01/2026 Chute en el centro que el portero adivina.

11' Revisa al árbitro 20:44 18/01/2026 20:44 18/01/2026 Se interna Montalvo dentro del área y N'tji lo coge del brazo para tirar al suelo al de Riudoms. El árbitro no anula el penalti.

11' PENALTI A FAVOR DEL NÀSTIC 20:42 18/01/2026 20:42 18/01/2026

7' ¡Fuera! 20:39 18/01/2026 20:39 18/01/2026 El Nàstic rechaza la primera centrada y Kikín suelta el rechace para ejecutar un tiro cruzado. Fuera.

7' Falta peligrosa para el Sanluqueño 20:38 18/01/2026 20:38 18/01/2026 A unos metros del vértice del área, perfecta para un centro.

2' Empieza fuerte el Nàstic 20:31 18/01/2026 20:31 18/01/2026 Moi Delgado suelta una pelota perdida desde la frontal. La pelota sale alta.

1' ¡Empieza el partido! 20:28 18/01/2026 20:28 18/01/2026 Mueve la pelota el Nàstic.

Gelardo , con el dorsal 24 20:06 18/01/2026 20:06 18/01/2026 Primer partido oficial del fichaje Aitor Gelardo con la camiseta del Nàstic. Eso sí, tendrá que empezar desde el banquillo. El dorsal escogido por el alicantino es el 24.

El banquillo a disposición de Pedro Mateos 19:51 18/01/2026 19:55 18/01/2026 Fernando, Almagro, Diallo, Barea, Moreno, Morales, Raul Perez, Ismael A., Oscar Lorenzo, Lobe, Iomar Vidal y Juarez. La mayoría son jugadores del plantel del Cádiz.

El once del Sanluqueño 19:49 18/01/2026 19:55 18/01/2026 El nuevo técnico de los andaluces selecciona el su primer once: Rubén, R. Sola, Trapero, Gallastegi, Javi Feria, Satoca, N'tji, Rodri, Ukwuije, Marcos Denia, Kikin

Óscar Sanz de central 19:42 18/01/2026 19:55 18/01/2026 Les bajas en el eje de la defensa obligarán hoy a que Óscar Sanz ocupe la posición de central con Enric Pujol. Parralo sigue apostando por Pau Martínez en la banda y Juanda esperará en el banquillo, de igual forma que Cedric. Montalvo y Mángel tendrán que controlar el medio del campo.

Lo que tendrá en el banquillo Parralo 19:39 18/01/2026 19:55 18/01/2026 Fuidias, Cedric, F. Torres, Juanda, Santos, Gelardo, Agus, Oriol, Mora

¡El once del Nàstic ! 19:38 18/01/2026 19:55 18/01/2026 El once del Nàstic para el partido de esta noche: Rebollo, Camus, E.Pujol, O.Sanz, Moi Delgado, Montalvo, Mángel, J. Jardí, Pau Martínez, Baselga y Alex Jiménez