Sigue en directo el At. Sanluqueño-Nàstic

¡La tiene Jardí!
Buena pasada de Álex Jiménez y, en el mano a mano, Jardí ejecuta un tiro con poca potencia que para a Rubén.
Para Rebollo
Remate desde la frontal de Feria que saca a Dani Rebollo. Primera aproximación del Sanluqueño.
Jaume Jardí lo prueba desde lejos
Chute potente casi desde el medio del campo que sale por encima del travesaño.
Bien en la presión, bien con el dominio, pero hace falta crecer
El conjunto grande no deja jugar al Sanluqueño y está acertado en medio del campo, pero se diluye cerca del área contraria con pasadas erráticas.
Mucho del Nàstic, pero falta chutar
Dominio grana. No sale el Sanluqueño de su campo, pero ahora falta acabar las jugadas en la portería de Rubén.
Para Domínguez
Chute desde la frontal de Jardín que vuelve a parar a Rubén Domínguez.
Falla Jaume Jardí
Chute en el centro que el portero adivina.
Revisa al árbitro
Se interna Montalvo dentro del área y N'tji lo coge del brazo para tirar al suelo al de Riudoms. El árbitro no anula el penalti.
PENALTI A FAVOR DEL NÀSTIC
¡Fuera!
El Nàstic rechaza la primera centrada y Kikín suelta el rechace para ejecutar un tiro cruzado. Fuera.
Falta peligrosa para el Sanluqueño
A unos metros del vértice del área, perfecta para un centro.
Empieza fuerte el Nàstic
Moi Delgado suelta una pelota perdida desde la frontal. La pelota sale alta.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic.
Gelardo, con el dorsal 24
Primer partido oficial del fichaje Aitor Gelardo con la camiseta del Nàstic. Eso sí, tendrá que empezar desde el banquillo. El dorsal escogido por el alicantino es el 24.
El banquillo a disposición de Pedro Mateos
Fernando, Almagro, Diallo, Barea, Moreno, Morales, Raul Perez, Ismael A., Oscar Lorenzo, Lobe, Iomar Vidal y Juarez. La mayoría son jugadores del plantel del Cádiz.
El once del Sanluqueño
El nuevo técnico de los andaluces selecciona el su primer once: Rubén, R. Sola, Trapero, Gallastegi, Javi Feria, Satoca, N'tji, Rodri, Ukwuije, Marcos Denia, Kikin
Óscar Sanz de central
Les bajas en el eje de la defensa obligarán hoy a que Óscar Sanz ocupe la posición de central con Enric Pujol. Parralo sigue apostando por Pau Martínez en la banda y Juanda esperará en el banquillo, de igual forma que Cedric. Montalvo y Mángel tendrán que controlar el medio del campo.
Lo que tendrá en el banquillo Parralo
Fuidias, Cedric, F. Torres, Juanda, Santos, Gelardo, Agus, Oriol, Mora
¡El once del Nàstic!
El once del Nàstic para el partido de esta noche: Rebollo, Camus, E.Pujol, O.Sanz, Moi Delgado, Montalvo, Mángel, J. Jardí, Pau Martínez, Baselga y Alex Jiménez
La reacción tiene que llegar ya
El Gimnàstic de Tarragona afronta el partido contra el Atlético Sanluqueño con la necesidad de empezar a sumar puntos y romper la mala dinámica de las últimas jornadas. Tres derrotas consecutivas ha encajado el conjunto de Parralo, que tendrá que mejorar su rendimiento para conseguir los tres puntos al Palmar. Delante, tendrá un conjunto andaluz que lucha por salir de las posiciones de descenso.