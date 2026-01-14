Parralo, sobre el fichaje del Nàstic Aitor Gelardo: «Es un jugador joven, con buen chute y nos ayudará mucho»

El Nàstic de Tarragona juega hoy el duelo de Copa Catalunya contra la Montañesa. Un duelo que pasa en segundo plano ante las necesidades más inmediatas del equipo a la liga. Durante la mañana de este miércoles, el equipo ha vuelto al trabajo con la novedad del fichaje de Aitor Gelardo, jugador que conoce bien Cristóbal Parralo.

El técnico del Nàstic ha definido a Gelardo como «un jugador que puede actuar por dentro como un 8 y también en función de 10. Es muy bueno técnicamente, con buen chute y joven con piernas para correr. Nos ayudará mucho y veremos que condiciones aporta en el equipo». La llegada de Gelardo también es oxígeno a corto plazo, y más teniendo en cuenta que el equipo viajará a Sanlúcar de Barrameda con sólo Enric Pujol como central disponible, si no hay ningún fichaje previo al partido.

En este sentido, Parralo destaca que Gelardo ayudará a oxigenar la zona: «Con las lesiones importantes en defensa y las sanciones, necesitamos más efectivos. Seguramente habrá que recolocar a algún jugador a la posición de central, así que Gelardo nos ayuda mucho».

Copa Catalunya

Con respecto a la Copa Catalunya, Parralo también dejó claro que las prioridades están a la liga: «Con las lesiones y sanciones, teniendo en cuenta que está un partido importante el domingo, la idea es competir con los jugadores del Juvenil y la Pobla de Mafumet». De hecho, del primer equipo sólo está previsto que participen el portero Toni Fuidias y el mediocampista Fernando Torres.

El técnico grana ha definido el duelo como «una oportunidad de ver a los chicos jóvenes en competición, ver cómo se desarrollan y cómo pueden ayudarnos». De hecho, algunos como Agus Gutiérrez, Oriol Subirats y David Cabezas ya saben lo que es jugar con el primer equipo. «Algunos los conozco bien y de otros menos, pero veremos en este partido cómo nos pueden ayudar».