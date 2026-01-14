Los jóvenes del Nàstic remontan en la Montañesa y clasifican el equipo a semifinales de Copa Cataluña (2-2)

Hasta el final. En can Nàstic este lema está grabado a fuego en todos los estamentos y los jóvenes jugadores grana lo demostraron ayer remontando y ganando a la Montañesa a la tanda de penaltis. El equipo grana, formado principalmente por jugadores de la Pobla de Mafumet y el Juvenil A, alcanzó una épica remontada en el Municipal de Nou Barris después de jugar durante casi todo el partido con un hombre menos.

Los jugadores de la filial grana aguantaron el pulso en la Montañesa. Pol Cid lideraba la medular grana con velocidad y atrevimiento, bien escudado por Agus Gutiérrez. Cuando parecía que el duelo se estabilizaba, el partido se torció por un error infantil. Pero este no fue de un jugador del filial, sino del primer equipo. Después de una pérdida, la Montañesa empezó un contraataque. Toni Fuidias salió del área para interceptar al delantero, pero no llegó a tiempo para tocar la pelota así que cometió falta y fue expulsado por roja directa.

Con un hombre menos desde la primera mitad, el Nàstic tuvo oportunidades para marcar, la primera, David Cabezas después de una pasada de Cid.

En la segunda parte, el dominio grana se apagó. La Montañesa tomó el control del duelo contra un Nàstic en inferioridad y con cuatro novedades al once. Los barceloneses se aprovecharon de la superioridad numérica por, poco a poco, ganar terreno en sus ataques. El primer aviso llegó con uno mano a mano que Eduardo Esteves, portero de la Pobla, paró con el pie.

A la siguiente ocasión, la Montañesa no perdonó. El Hadji aprovechó un nuevo contraataque para batir al portero portugués y hacer estallar la euforia en el Municipal de Nou Barris. El gol afectó a los tarraconenses que, cinco minutos después, vio como El Hadji marcaba el segundo.

En este momento, los jóvenes jugadores del Nàstic mostraron su carácter. Con un hombre menos, la conjunta grana apretó el acelerador y se hizo dominador del partido. Nico Aguzzi, delantero de la Pobla, recortó distancias en el minuto 89’ después de atrapar un rechazo y, en el tiempo de descuento, la intensidad subió. El Nàstic quería empatar a pesar de, con corazón y ninguno lo consiguió. Una centrada lateral en la última jugada de partido tuvo su premio. Ruxi Inglés, defensor del Juvenil A, se alzó por encima de la defensa para marcar el milagroso 2-2 y envió el partido a la tanda de penaltis.

Era el momento de los héroes y Eduardo Esteves apareció para parar una pena máxima y Pol Cid, lo mejor del partido, dio el pase al Nàstic a semifinales de Copa Cataluña después de una remontada épica que mostró el orgullo y carácter de los jugadores del filial grana.