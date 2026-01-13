Oficial: Aitor Gelardo, nuevo fichaje del Nàstic para reforzar el medio del campo

El Nàstic de Tarragona quiere romper el hielo en este mercado de invierno con la incorporación de Aitor Gelardo. El mediocampista es la máxima objetiva grana para reforzar la medular de forma inmediata. De esta manera, el club coge aire en dos posiciones a corto plazo, porque Gelardo habilita en Mángel u Óscar Sanz a ocupar la posición de central.

Gelardo (26/06/2002, Catral, Alicante) llega procedente del Racing de Ferrol, equipo donde ha disputado la última temporada y la primera parte de esta. Estuvo en la etapa del equipo gallego a Segunda División cuando coincidió con Cristóbal Parralo, una conexión que es clave en la operación, en tanto que es un jugador con potencial y que cuenta con la confianza del técnico grana.

El mediocampista alicantino se formó a las categorías inferiores del Villarreal, donde llegó a jugar a la UEFA Youth League y también en la selección española sub-17 y sub-18. Posteriormente, jugó una temporada cedido al Linares de Primera Federación antes de disputar las dos últimas temporadas a Segunda División con el Villarreal B y el Racing de Ferrol.

Gelardo se presenta como un mediocampista creativo, con capacidad de asumir la responsabilidad de encargarse de la salida de la pelota, con visión juego y sacrificio defiende. La llegada del alicantino mujer aire al equipo de Parralo que necesita refuerzos inmediatos, sobre todo después de las lesiones sufridas el último domingo de Álvaro García y Almpanis.