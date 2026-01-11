El Nàstic-Teruel: Sin ideas y en el purgatorio (0-1)

No hay manera. Les sensaciones esta temporada lo son aun, después de sumar la tercera derrota consecutiva, el equipo está tirado en la lona, completamente KO y sin capacidad de reacción. En casa, contra un Teruel con diez jugadores durante gran parte del partido, el Nàstic no ganó ni inquietó al rival para llevarse los tres puntos. Sin ideas en ataque y con mucho de nerviosismo en los jugadores, cayó contra el Teruel para iniciar una nueva crisis. Y en esta temporada ya ha habido unas cuantas.

Los primeros minutos fueron del Teruel. El conjunto aragonés dominaba la pelota contra un Nàstic que mostraba inseguridad en todas las fases del juego. De hecho, los primeros diez minutos la conjunta grana no salió de campo propio y Dani Rebollo provocó dos sustos no atrapando pelotas fáciles.

La cosa no mejoró, de hecho, las malas noticias se sumaron a la lesión de Álvaro García. El defensor cayó en un duelo en defensa y rápidamente pidió el cambio. La lesión era grave y acabó saliendo en litera del terreno de juego. Enric Pujol lo sustituyó.

El paso de los minutos dieron aire en un equipo tarraconense que sólo se sacaba la pelota de encima sin saber bien qué hacer y como crecer. Con todo, tres jugadores grana cogieron en el Nàstic y, con un masaje cardiovascular, reanimaron el equipo.

Marcos Baselga fue el primero al intentarlo rematando una centrada de Jaume Jardí. Era un primer aviso que mostraba las intenciones del delantero. El aragonés no quería caer el equipo y se buscó la vida para generar ocasiones ganando duelos imposibles y apoyándose en un Jaume Jardí que volvía a guiar el equipo. Era lo único con ideas que, sumado a la intensidad de Marc Monalvo, lideraban la reacción grana.

Baselga dio un nuevo electroshock para despertar el equipo. El aragonés luchó y una pelota en largo que parecía difícil, pero sacó provecho con una roja. Baselga ganó la partida a Van Rijn y este lo tiró al suelo. Tarjeta roja directa. El Nàstic contaba ahora con la superioridad numérica, pero eso, por sí solo, no es lo suficiente, se tiene que aprovechar. Aquí el Nàstic no reaccionó y los minutos pasaban sin peligro. De hecho, se vio en una jugada de contraataque dónde el equipo salió a paso de tortuga, sin sangre ni intención de ir a matar.

Los grana lo pagaron caro. El Teruel se aproximó al área al último minuto, y Rodríguez, completamente solo en la frontal, marcó el 0-1. Fue una vez dura para un Nuevo Estadio que vio una defensa blanda y permisiva y un Dani Rebollo superado, porque se la tragó. La rabia canalizó en gritos de 'directiva dimisión' que resonaron con los silbidos cuando el árbitro marcó el descanso.

Tocaba remontar y reanimarse y entró Cedric para oxigenar la zona de ataque. El punta tuvo una ocasión, pero la pelota no quería entrar. Fue entonces cuando el Nàstic entró en el purgatorio, sin ideas, los ataques previsibles o chocaban en la defensa del Teruel, o había obstaculizadas y erradas diversas que diluían el juego. La solución no era acumular hombres arriba, sino entenderse y el Nàstic estaba lejos de eso.

El partido se congeló con el golpe de Almpanis. El griego recibió un coscorrón que lo dejó grogui. Se vivieron minutos tensos y las asistencias retiraron al extremo que hizo gestos para tranquilizar a todo el mundo. A partir de aquí, el equipo no reaccionó.

Los minutos pasaban con rabia, impotencia y tristeza. Les sensaciones lo dicen todo. Hoy por hoy, sólo hay camino a la desesperanza.