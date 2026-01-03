Final: Derrota del Nàstic para comenzar el año

Imatge del duel entre el Torremolinos-Nàstic.Torremolinos

90' Final 17:57 03/01/2026 17:57 03/01/2026 Derrota de un Nàstic vulgar y sin ideas contra un Torremolinos superior.

90' Cambio del Torremolinos 17:52 03/01/2026 17:52 03/01/2026 Entra Larry por Alset.

86' No ha pasado nada 17:49 03/01/2026 17:49 03/01/2026 Literalmente, han pasado 10 minutos y no ha pasado nada sobre el césped. El Nàstic es incapaz de imponerse contra un Torremolinos que, hasta ahora, acumulaba la peor racha de la categoría.

77' Cambios del Nàstic 17:38 03/01/2026 17:38 03/01/2026 Entran Almpanis y Kaptoum por Mángel y Jaume Jardí.

72' Cambios del Torremolinos 17:34 03/01/2026 17:34 03/01/2026 Se marchan Pito Camacho y Álex Camacho por Cristóbal y Fran Gallego.

70' Demasiado fácil 17:32 03/01/2026 17:32 03/01/2026 Camacho hace lo que quiere con Sergio Santos. Lo supera y centra al punto de penalti. Allí está completamente solo Pito Camacho que, a placer, bate a Dani Rebollo y pone el 2-0 contra un Nàstic sin ideas.

68' Tarjeta amarilla para el Torremolinos 17:30 03/01/2026 17:30 03/01/2026 La ve Pito Camacho.

66' Cambio del Torremolinos 17:28 03/01/2026 17:28 03/01/2026 Entra Ajegun por Climent.

65' Sin ocasiones 17:27 03/01/2026 17:27 03/01/2026 El Nàstic busca el empate, pero no hay ni aproximaciones ni remados lejanos. Pocas ideas.

57' Cambios del Nàstic 17:19 03/01/2026 17:19 03/01/2026 Entran Sergio Santos y Cedric por Camus y Baselga.

55' Busca el Nàstic el gol mediante la pelota parada 17:17 03/01/2026 17:17 03/01/2026 No lo consigue el equipo, no brilla en estas jugadas.

49' Tarjeta amarilla para el Torremolinos 17:11 03/01/2026 17:11 03/01/2026 La ve Climent para hacer falta a Juanda.

48' Mejor el Torremolinos 17:10 03/01/2026 17:10 03/01/2026 Segundo córner consecutivo de los andaluces. La saca Rebollo con una mano para evitar el gol olímpico.

46' Empieza la segunda parte con cambios 17:06 03/01/2026 17:06 03/01/2026 Entra Juanda Fuentes por Pau Martínez para el Nàstic. Entra peque Polo por Diao por el Torremolinos.

45' Descanso 16:48 03/01/2026 16:49 03/01/2026 El Torremolinos mantiene la ventaja del gol de Mérida a pesar de la tímida reacción del Nàstic.

39' ¡ Ahora Camus ! 16:40 03/01/2026 16:40 03/01/2026 Córner en el segundo palo que no puede rematar Camus por milímetros.

38' ¡La tiene Pau Martínez ! 16:39 03/01/2026 16:39 03/01/2026 Gran jugada del Nàstic, Jaume Jardí hace las delicias en el centro, Álex Jiménez alarga hacia Pau Martínez y el extremo remata con todo, pero para a Fran Martínez.

34' Remata Baselga 16:35 03/01/2026 16:35 03/01/2026 Centro lateral de Jaume Jardí que remata Baselga a manos de Fran Martínez.

32' Intenta reaccionar el Nàstic 16:34 03/01/2026 16:34 03/01/2026 Tercer córner que envía Montalvo por encima del travesaño. Ahora sí que domina la pelota el Nàstic.

30' Lo ha tenido Álex Jiménez 16:32 03/01/2026 16:34 03/01/2026 Córner que peina a Mángel en el punto de penalti. Álex Jiménez controla dentro del área y remata girándose para enviar la pelota por encima de la portería.

27' Tarjeta amarilla para el Torremolinos 16:28 03/01/2026 16:28 03/01/2026 La ve Diao.

24' Gol fantasma por una falta absurda 16:27 03/01/2026 16:27 03/01/2026 Centro del Torremolinos en el área. Pito Camacho remata y Dani Rebollo salva el gol con una gran mano. El rechace lo atrapa Mérida, completamente solo, que prueba el chute lateral y, aunque Rebollo la saca en dos tiempos, la pelota atraviesa la línea de gol al completo.

22' Falta peligrosa para el Torremolinos 16:24 03/01/2026 16:24 03/01/2026 Pau Martínez pierde la pelota en ataque y hace falta en el contragolpe del Torremolinos. Mantiene el dominio el conjunto local mientras que el Nàstic no se muestra cómodo.

19' ¡ Dani Rebollo salva el contraataque! 16:21 03/01/2026 16:21 03/01/2026 Contragolpe directo del Torremolinos. Camacho se introduce en el área grana y remata desde el lateral. Para Retoño en el primer palo.

19' ¡Lo intenta Álex ! 16:20 03/01/2026 16:20 03/01/2026 Roba una pelota Montalvo y la pelota le cae a Álex Jiménez. Este, a pesar de tener a Pau Martínez completamente solo, decide rematar. Bloquea la defensa local.

16' Tercer córner del Torremolinos 16:17 03/01/2026 16:17 03/01/2026 Pilota en el primer palo que vuelve a sacar el Nàstic. No consiguen mantener la pelota los grana.

13' Atento Moi Delgado 16:14 03/01/2026 16:14 03/01/2026 El lateral grana sale al rescate del Nàstic evitando un tiro directo de Ribeiro.

11' Tarjeta amarilla para el Nàstic 16:12 03/01/2026 16:12 03/01/2026 La ve Sergio Camus.

5' Se defiende el Nàstic , pero el peligro se mantiene 16:07 03/01/2026 16:07 03/01/2026 Segundo córner consecutivo y segunda vez que aleja la pelota el Nàstic en el primer palo. Mantiene el Torremolinos el dominio.

4' Buen inicio del Torremolinos 16:06 03/01/2026 16:06 03/01/2026 Mejor el equipo local que el Nàstic. Los andaluces dominan la pelota y, ahora, se acercan con un córner.

1' ¡Empieza el partido! 16:00 03/01/2026 16:00 03/01/2026 Mueve la pelota el Nàstic.

Ojo con Pito 15:41 03/01/2026 15:41 03/01/2026 El veterano Pito Camacho es uno de los jugadores peligrosos del Torremolinos. De hecho, el año pasado ya aguó la fiesta en un partido contra el Nàstic. Concretamente, marcó el empate en el último minuto en la visita grana en el campo de la Zamora.

Enric Pujol-Álvaro García , nueva dupla central 15:27 03/01/2026 15:27 03/01/2026 Cristóbal Parralo estrena una pareja de centrales inédita contra el Torremolinos. Enric Pujol y Álvaro García son las principales novedades del once del Nàstic contra el Torremolinos. César Morgado se cayó de la convocatoria por una lesión y, David Alba, se queda en el banquillo también con molestias. De hecho, fue retirado por molestias físicas en los anteriores tres partidos.

¿Primer partido del año, primera victoria? 15:22 03/01/2026 15:22 03/01/2026 En las últimas dos temporadas, el Nàstic siempre ha estrenado el año con una fiesta: victoria y goleada. El año pasado, después de cerrar en diciembre con una derrota por 1-0 contra el Unionistas, el Nàstic de Dani Vidal goleó por 5-0 en la Segoviana. El anterior fue un 3-0 contra el Cornellà. Para buscar el primer partido del año fuera de casa nos remontamos en enero del 2020 con un 2-2 entre Orihuela y el Nàstic.

Banquillo local 15:16 03/01/2026 15:17 03/01/2026 Yulen, Cristóbal, Gallego, Ajegun, Peque Polo, Hernández, Escardó, Adri Fernández, Larry y Theseas.

Once del Torremolinos 15:15 03/01/2026 15:17 03/01/2026 Fran, Edu López, Mérida, Dani Fernández, Climent, Gori, Alset, Usse Diao, Alejandro Camacho, Iban Ribeiro y Pito Camacho.

Banquillo grana 15:12 03/01/2026 15:17 03/01/2026 Toni Fuidias (ps), David Alba, David Juncà, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda y Santos.

¡Once del Nàstic ! 15:11 03/01/2026 15:17 03/01/2026 Dani Rebollo, Sergio Camus, Álvaro García, Enric Pujol, Moi Delgado, Marc Montalvo, Mángel Prendes, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Marcos Baselga.