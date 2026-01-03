El primer baño del año fue del Torremolinos. El Nàstic de Tarragona cayó de forma vulgar en tierras malagueñas para sumar la segunda derrota consecutiva y la primera del año. Los de Parralo no se impusieron contra un Torremolinos superior que, de nuevo, consigue superar la defensa grana con mucha facilidad. Los grana sólo se presentaron en los minutos posteriores al primer gol local y desapareció en la segunda parte para completar un nuevo partido para olvidar. Y ya van muchos esta temporada.

El inicio del partido fue para el Torremolinos. El conjunto local dominaba la pelota a la perfección contra un Nàstic que parecía que todavía se estaba despertando y adaptándose en un terreno de juego en unas condiciones mejorables. Los andaluces se acercaban desde el córner y los tarraconenses no sabían ni dar tres pasadas consecutivas.

Poco a poco, las aproximaciones se convertían en ocasiones. Moi Delgado salía al rescate para evitar uno remado de Ribeiro mientras que Dani Rebollo también se hacía notar con un gran paro en el primer palo. Con todo, de un error absurdo llegó el primero.

Pau Martínez perdió un duelo en ataque y, en el siguiente contraataque, el extremo cometió una falta evitable. Estaba lejos de la portería, pero el Torremolinos tenía claro lo que iba a hacer. Los andaluces centraron en el área y, allí, Pito Camacho se alzó en el remate. Dani Rebollo voló para parar el cabezazo con una mano mágica, pero el central Mérida recibió el rechace para ejecutar un tiro lateral. El portero grana saltó como un gato para pararlo en dos ocasiones, pero la pelota ya había atravesado la línea de gol. Era un gol fantasma, pero fue el primero, un jarro de agua fría y una realidad evidente: los dos jugadores del Torremolinos remataron a placer entre un mar de defensores grana.

No fue hasta que llegó el garrotazo que el Nàstic despertó. Con la necesidad del remontamiento en frente, los jugadores grana empezaron a tocar e iniciar una reacción. Álex Jiménez tuvo la primera de una batería de ocasiones para certificar el empate. El murciano atrapó con el pecho un córner, pero su remate a la media vuelta salió por encima de la portería de Fran Martínez.

El portero del Torremolinos también apareció para detener otro tiro peligroso de Pau Martínez que se desvió en córner. Desde la esquina, la pelota fue a Camus al segundo palo que se quedó a milímetros de rematar y marcar el empate. Con todo, el partido fue al descanso plácidamente en los últimos diez minutos sin ocasiones y el Torremolinos entero.

Tocaba despertar al segundo tiempo, pero el Nàstic no dio signos de levantarse de la siesta. El Torremolinos volvió a salir más fuerte y se acercó al área grana. Los de Cristóbal Parralo se quedaron sin ideas y más después de ver que la entrada de Juanda Fuentes mantenía al colombiano en la derecha y Jardí a la izquierda. Literalmente, desperdiciados. El ataque grana lo sufrió, porque, ni manteniendo la pelota, el Nàstic superaba los tres cuartos de campo.

Quien sí que aprovechó sus ocasiones fue el conjunto local. Camacho hizo lo que quiso con Sergio Santos por la derecha y, después de superarlo, envió un centro al punto de penalti. Allí estaba el otro Camacho, Pito, completamente solo y, a placer, marcó el 2-0.

Era la confirmación del desastre de un Nàstic que estaba completamente desaparecido y que sólo reaccionó en los minutos posteriores del primer gol. En la segunda parte, el equipo se mostró completamente gris y vulgar, sin ideas en ataque e incapaz de imponerse.