El técnico del Nàstic de Tarragona, Cirstóbal Parralo, fue muy crítico después de la derrota del equipo contra el Torremolinos. «Tiene difícil explicación esta derrota. Seguimos con poca contundencia en ataque y en defensa y así no se puede ganar un partido».

El Nàstic no sacó casi nada de provecho en tierras malagueñas y Parralo así lo dijo: No hemos estado a la altura y no hay excusas. Estamos muy lejos de lo que queremos conseguir, es muy difícil ganar un partido si no hay contundencia y el rival te supera con facilidad». Con todo, el técnico no personalizó en ningún jugador o línea: «El equipo falla en su conjunto. Tenemos que tener más personalidad y saber jugar en diferentes situaciones y no lo estamos haciendo».

Parralo, de nuevo, volvió a evitar responder sobre las necesidades del equipo en el mercado de fichajes de invierno y se limitó a decir que «necesitamos mucho más de todos, de mí el primero, pero no podemos ser tan blandos y poco contundentes».

En la misma línea siguió a Dani Rebollo que, en declaraciones en Tarragona Radio, destacó que «si no damos un paso adelante somos un equipo mediocre». El portero del Nàstic fue autocrítico con la imagen mostrada del equipo y subrayó la falta de contundencia. También habló más del mercado que el mismo Parralo, que señaló que «creo que el club ya de tomar decisiones en el mercado que considero importantes».

En la misma línea siguió Moi Deglado, que, a su tiempo, destacó que «nos han llegado dos veces y han marcado dos goles, pero también hemos llegado nosotros y hemos fallado en ataque. Aquí tenemos que mejorar todos».