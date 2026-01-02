César Morgado, baja por una afectación vascular en el pie izquierdo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El jugador del Nàstic de Tarragona, César Morgado, sufre una afectación vascular en el pie izquierdo que lo incapacita actualmente para la práctica de actividad física. Según ha informado al club grana, el futbolista se encuentra sometido a tratamiento médico bajo la supervisión de los servicios médicos.

La evolución de su estado de salud será determinante para establecer los plazos de su reincorporación progresiva a los entrenamientos. De momento, no se ha fijado ninguna fecha concreta para su retorno a la dinámica del equipo.