El Nàstic celebra la tradicional visita a los hospitales de la ciudad

El Gimnàstic de Tarragona ha realizado hoy la visita a los hospitales de la ciudad que se realiza tradicionalmente durante las vacaciones de Navidad. La acción se ha realizado principalmente en los espacios destinados a pediatría o maternidad de los tres hospitales de la ciudad.

Después de la sesión de trabajo de esta mañana, toda la plantilla del primer equipo se han dividido en tres grupos para desplazarse hasta el Hospital Universitario Joan XXIII, en el Hospital Sant Pau i Santa Tecla y el Hospital Viamed Tarragona. A los tres centros se han entregado diferentes lotes de merchandising del Nàstic, compuestos por una pelota y un calendario del 2026, para los jóvenes que estos días se encuentran ingresados por problemas de salud.

A las respectivas comitivas deportivas se han unido los consejeros grana Antoni Vallverdú, Irene Mallol y Jesús Albiol, representando a la entidad en las tres sedes. Los menores internos han podido conocer a algunos de los jugadores y fotografiarse en las mismas habitaciones de los centros hospitalarios.