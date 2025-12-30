Josep Calavera, nombre presente en la lista de deseos del Nàstic de Tarragona

El Nàstic de Tarragona se empieza a mover en el mercado de fichajes de invierno. Es una realidad que, para el conjunto grana, la máxima prioridad ahora mismo es solucionar las salidas, pero eso no impide empezar a preguntar y fijarse en los refuerzos y un nombre que ha surgido a la lista de deseos es el de Josep Calavera.

Como ha avanzado el periodista Manoj Daswani en el medio El Día, el mediocampista de Cabra del Camp se encuentra en la rampa de salida del Tenerife y tanto el Hércules como el Nàstic de Tarragona han preguntado por la posibilidad de fichar al futbolista.

Josep Calavera fue uno de los fichajes chalados del Tenerife en este mercado de verano. El tarraconense dejó el Castellón, equipo con quien alcanzó el ascenso a Segunda División y se consolidó al fútbol profesional, para incorporarse al proyecto ambicioso del Tenerife, uno de los favoritos a alcanzar el ascenso esta temporada. Después de media temporada, la escasa participación de Calavera al once de Álvaro Cervera (sólo dos titularidades), lo ha puesto en posición de abandonar el club, aunque apunta El Día que sería en forma de cesión.

Operación difícil

El Nàstic se ha interesado en el futbolista como una solución para reforzar la medular y alcanzar un perfil de jugador diferente del de Montalvo, Sanz y Mángel. Con todo, para alcanzar fichajes, primero se tiene que buscar salidas para liberar fichas. En este caso, Wilfrid Kaptoum, uno de los jugadores con menos participación del curso, se encuentra en el punto de mira, aunque apuntan que las operaciones de salida serán difíciles de ejecutar y necesitan tiempo.

Por otra parte, también hay una dificultad añadida: la competencia. En los mercados de invierno, los jugadores de talento contrastado atraen todas las miradas de los grandes proyectos de la categoría y, en este caso, el Hércules de Beto Company también ha mostrado interés. Eso suele provocar el retraso de las operaciones y una lucha en las negociaciones que también se tiene que ajustar a las capacidades económicas de un Nàstic que, hace unos meses, ya anunció en la junta general de accionistas un desajuste de 500.000 euros al final de la temporada.

Pasada grana

Josep Calavera se formó a las categorías inferiores del Nàstic y también jugó a la Pobla de Mafumet. Además, en el pasado, llegó a firmar un contrato profesional con el Nàstic. Finalmente, el jugador acabó fichando por el Barça y, como su hermano Jordi Calavera, dejó el club grana después de un episodio polémica.